Spagna | i primi cambiamenti di Luis Enrique e le cose ancora da migliorare

Rinnovabili : Quercus annuncia i primi investimenti nell’eolico in Spagna per 60 milioni di euro : Quercus, un gestore di fondi europei focalizzato su investimenti in infrastrutture Rinnovabili, ha reso noto in data odierna il perfezionamento di un accordo per acquisire dal Grupo Enhol quote di controllo in due parchi eolici a Cadice e Malaga in Spagna, per una capacità installata totale di 48 MW. Complessivamente tali investimenti ammontano a oltre 60 milioni di euro e rappresentano un’importante aggiunta alla piattaforma di generazione di ...