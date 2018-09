Slow food Sibaritide | pronti a difendere il rispetto del codice etico

A Volturara si celebra il nuovo presidio Slow food - il fagiolo quarantino : Alle 21 musica e spettacoli con SS91 , Suoni barricati , Dissonanthika , Scuola di tarantella montemaranese , La Zeza di Cannone e della Campagna e artisti di strada . Tutte le informazioni sul ...

Presìdi Slow food - dalla Campania le 'new entry' : In questo modo la Campania consolida la sua posizione nel mondo slow. Non è un caso, forse, che questa idea sia stata lanciata da Carlo Petrini, fondatore del movimento, in un convegno a Positano nel ...

Week end Slow food : 5 itinerari nell’Italia della bellezza lenta : Non una guida da «turismo mordi e fuggi», ma un libro «che è anche racconto di viaggio e che propone esperienze di scoperta diverse, di quelle che consentono di entrare davvero nei luoghi in cui ci si trova». Così Carlo Bogliotti, direttore editoriale di Slow Food Edizioni, ci racconta il nuovo volume Weekend Slow Food, che propone 48 itinerari di 3 giorni in Italia per fuggire dalla frenesia e vivere una bellezza più lenta, discreta, capace di ...

Slow food lancia iniziativa per istruire su alimentazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Slow food invita a chiederci cosa ci sia troppo spesso dietro agli sconti aggressivi dei prodotti coltivabili : dietro a sconti aggressivi non sempre c’è del buono. A cercare di portare alla luce una situazione sommersa è Slow Food Italia che chiede la messa in chiaro del prezzo all’origine sui prodotti. Così parte la condanna di Slow Food Italia sullo sfruttamento di braccianti in agricoltura con tutte le sue tragiche conseguenze, in linea con una storia che anni ha portato la nostra associazione a battersi per sensibilizzare la popolazione ...

Il pomodoro 'canestrino' diventa Presidio Slow Food : Contribuire alla tutela di quello che può essere definito il pomodoro tipico lucchese è anche un sostegno all'economia del territorio nonché alla promozione delle tradizioni. È anche un modo per far ...

Lega Navale e Slow food unite per Torre Guaceto : Questo dato ci fa capire quanto sia importante che la politica di tutela dell'ambiente sia generalizzata, senza confini territoriali e senza distinzioni tra fruitori delle spiagge e utenti che vivono ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “La presente proposta di legge mira a dare delle definizioni precise di filiera corta, caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore”, si spiega nella proposta di legge dei 5 Stelle che definisce prodotti “a chilometro zero” tutti quelli che rientrano in “una distanza massima di 70 chilometri tra area di ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Più corposo il testo, presentato dal Pd, per proseguire nella nuova legislatura, il lavoro sul comparto biologico. “Nelle passate legislature, la XIII commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati ha avviato l’esame di alcuni progetti di legge in materia di sviluppo e competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico, pervenendo ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos : Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Le proposte di legge assegnate sono ancora poche, 10 alla Camera e 3 al Senato. Ma è sul settore ‘slow food’ che si concentrano le prime proposte del nuovo Parlamento in commissione Agricoltura. A Montecitorio, ad esempio, i 5 Stelle con i deputati Filippo Gallinella e Chiara Gagnarli, hanno presentato una pdl ad hoc sul comparto ‘chilometro 0’. Il Pd ha invece depositato una ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘Slow food’/Adnkronos : Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Le proposte di legge assegnate sono ancora poche, 10 alla Camera e 3 al Senato. Ma è sul settore ‘slow food’ che si concentrano le prime proposte del nuovo Parlamento in commissione Agricoltura. A Montecitorio, ad esempio, i 5 Stelle con i deputati Filippo Gallinella e Chiara Gagnarli, hanno presentato una pdl ad hoc sul comparto ‘chilometro 0’. Il Pd ha invece depositato una corposa pdl ...

