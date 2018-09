Sky Italia | Andrea Scrosati lascia Sarà Direttore Operativo per Fremantle Mondo

Andrea Scrosati lascia Sky Italia per Group Chief Operating Officer in Fremantle : Fremantle annuncia oggi la nomina di Andrea Scrosati alla posizione di Group Chief Operating Officer. Andrea, attualmente EVP Programming di Sky Italia succederà a Sangeeta Desai, che ha deciso nei mesi scorsi di dimettersi dal ruolo di COO e CEO Emerging Markets dopo oltre cinque anni in quella posizione. Andrea riporterà a Jennifer Mullin, Group CEO di Fremantle. Ad Andrea riporteranno una serie di funzioni di gruppo tra cui ...

Il manager Andrea Scrosati lascerà Sky Italia : Alla fine di ottobre Andrea Scrosati, responsabile dei contenuti non sportivi di Sky Italia, lascerà la società per «intraprendere una nuova avventura professionale». Scrosati lavora a Sky dal 2007 ed è l’attuale Executive Vice President Programming, importante incarico che riguarda la The post Il manager Andrea Scrosati lascerà Sky Italia appeared first on Il Post.

Libia - ministro Trenta a Sky tg24 : 'Escludo azioni militari italiane' - : "Abbiamo bisogno di creare stabilità, che può venire solo dalle varie parti libiche che si confrontano e trovano una soluzione", spiega la titolare della Difesa, che auspica una visione comune in ...

Internet Basket Italia ancora ko : la Repubblica Ceca punisce con SatoranSky : Il passo avanti rispetto al test di sabato contro Cremona non è sufficiente per vincere: nel primo match della VTG Supercup di Amburgo, l'Italia perde 80-87 contro la Repubblica Ceca e domani sera ...

Champions League - calendario delle italiane in diretta su Rai 1 e Sky Sport : LA GUIDA ALLA PROSSIMA Champions League IN TV: RAI - Tornano in Rai i grandi mercoledì di calcio internazionale: da Messi a Ronaldo, da Higuain a Mertens, il Servizio pubblico riporta nelle case di tutti gli italiani le gesta dei più grandi campioni del calcio continentale e delle 4 squadre italiane che si qualificheranno per la Champions League 2018-2019. L’accordo siglato con Sky Italia concede alla Rai i diritti in ...

Champions League - calendario dellle italiane in diretta su Rai 1 e Sky Sport : LA GUIDA ALLA PROSSIMA Champions League IN TV: RAI - Tornano in Rai i grandi mercoledì di calcio internazionale: da Messi a Ronaldo, da Higuain a Mertens, il Servizio pubblico riporta nelle case di tutti gli italiani le gesta dei più grandi campioni del calcio continentale e delle 4 squadre italiane che si qualificheranno per la Champions League 2018-2019. L’accordo siglato con Sky Italia concede alla Rai i diritti in ...

La guida Sky in Italia e in Europa di Inter - Napoli - Roma - Juventus - Milan e Lazio : ecco come seguirle fino a fine 2018 : Segui la tua squadra in Italia e in Europa sui canali di Sky Sport. ecco la guida alle 97 partite che Inter, Napoli, Roma, Juventus, Milan e Lazio giocheranno in diretta su Sky nel girone d'andata della Serie A e nelle fasi a gironi della nuova Champions League ...

Asia Argento fuori da X Factor 2018 : il comunicato ufficiale di Sky Italia : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...

Nuovo record di ascolto medio per Sky Sport con il GP F1 Italia 2018 : Domenica da record per Sky Sport, in una giornata caratterizzata da una ricchezza di appuntamenti Sportivi non solo con la 3a giornata di Serie A che comprendeva il big-match Sampdoria-Napoli in esclusiva su Sky Sport Serie A In primo piano la Formula 1 con il GP di Monza, in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre) e sui canali del mosa...

Prandelli a Sky : 'Pronto per tornare ad allenare in Italia. Chiesa giocatore del futuro' : La voglia di tornare ad allenare è tanta, tantissima. Dove? In Italia, nessun dubbio. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Cesare Prandelli non nasconde il suo desiderio: "Ho tanto entusiasmo e tanta voglia di ricominciare soprattutto a casa, non vedo l'ora. Ma questo dipenderà molto da tanti fattori, però sono ...

Canale 5 torna su Sky. In arrivo anche Rete 4 e Italia 1 : Canale 5 I clienti Sky, in questi giorni, avranno notato la novità: Canale 5 è tornato visibile sulla piattaforma satellitare e attualmente si trova nella sezione “Altri canali sat”. Il ritorno della Rete ammiraglia Mediaset sulla frequenze della pay tv, che suggella il riavvicinamento tra l’emittente satellitare e quella di Cologno, è destinato a non fermarsi: a breve, infatti, su Sky arriveranno anche Rete 4 e Italia 1. I ...

Nuovo record di ascolto medio per Sky Sport con il GP F1 Italia 2018 : Domenica da record per Sky Sport, in una giornata caratterizzata da una ricchezza di appuntamenti Sportivi non solo con la 3a giornata di Serie A che comprendeva il big-match Sampdoria-Napoli in esclusiva su Sky Sport Serie A In primo piano la Formula 1 con il GP di Monza, in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre) e sui canali del mosa...

F1 - GP Italia Monza 2018 : oggi la gara. Orario e come vederla in tv su RAI e Sky : Signore e signori, eccoci, siamo arrivati al Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. L’attesa si è conclusa e la supersfida tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sarà finalmente in scena sul circuito di Monza. Un palcoscenico unico ed impareggiabile per l’ennesimo duello tra questi due grandi campioni che, tuttavia, dovranno inseguire il poleman di ieri, Kimi Raikkonen, autore di un giro sensazionale sulla pista brianzola. Ci ...

F1 Italia 2018 - Gara - Diretta tv Sky Sport HD - TV8 e Rai Uno : Con il giro più veloce della storia della Formula 1 (Diretta tv Sky Sport HD, TV8 e Rai Uno), Kimi Raikkonen si è preso la pole position a Monza, bruciando di 116 millesimi Sebastian Vettel e confermando a Lewis Hamilton (+0.175, in seconda fila con Valtteri Bottas) che le Ferrari hanno qualcosa in più. Per la gioia del popolo rosso (56mila in tribuna oggi), 18 anni dopo Schumacher-Barrichello, la scuderia di Maranello ha messo di nuovo due ...