SILVIA CORRIAS Lite con Roberto Alessi a Pomeriggio 5 | anche Barbara D' Urso la ammonisce

Ex moglie di Lucas Peracchi vs Eva e Mercedesz Henger - Pomeriggio 5 / SILVIA CORRIAS - la frecciatina sul web : Eva e Mercedes Henger , bersaglio dei recenti attacchi social dell'ex moglie di Lucas Peracchi , saranno al centro della Prima puntata di Pomeriggio 5.

SILVIA CORRIAS attacca Mercedes Henger : “Preoccupati di far cancellare il passato di tua madre” : Preambolo: la storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è un dato di fatto da ormai più di due mesi e i due non fanno nulla per nascondere qualcosa che è già diventato importante. Gli account Instagram dei due pullulano di dimostrazioni d’amore reciproche, storie e scatti in cui si immortalano insieme. Nelle ultime ore, però, Mercedesz Henger si è ritrovata a fare i conti con il recente passato di Peracchi, la sua ex moglie Silvia ...