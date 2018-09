Sicurezza sul lavoro | Anmil | Impennata del 5% di morti nel 2018 ma la politica latita

DIFESA DONNA - SAN GIUSTINO PUNTA SULLA Sicurezza : "Ringraziamo gli organizzatori del corso per la loro grande sensibilità " aggiunge l'assessore Elisa Mancini " i fatti di cronaca, anche recenti, dimostrano che questa non è una paura infondata: ...

Lissone - indagine per la Sicurezza sulle strade : in agosto 16mila veicoli irregolari : Oltre 11mila veicoli senza revisione e quasi 5mila senza regolare assicurazione. Sono i dati relativi ai passaggi in agosto sulle strade Lissonesi. "Dati allarmanti", li ha definiti il comandante ...

Ci sono più germi sulle vaschette dei controlli di Sicurezza in aeroporto che nei WC : La scoperta potrebbe portare a nuove soluzioni per ridurre la diffusione di virus e microrganismi a causa del trasporto aereo The post Ci sono più germi sulle vaschette dei controlli di sicurezza in aeroporto che nei WC appeared first on Il Post.

Ciclismo - Vuelta tappa a Geniez - ma è polemica sulla Sicurezza. Herrada in rosso - Nibali in crescita : ROMA - Alexandre Geniez, Jesus Herrada, Vincenzo Nibali, tante polemiche per la sicurezza. Sono le situazioni intorno alle quali è ruotata la dodicesima tappa della Vuelta. Partiamo dal primo, ...

Bugno : "Superficiali sulla Sicurezza" : 'Non è accettabile che dopo mesi di lavoro da parte di tutte le parti interessate per migliorare la sicurezza nelle corse, si debba assistere ancora ad episodi come quello della caduta all'arrivo ...

Cosa si fa quando qualcuno sta male a bordo di un aereo (e altre regole sulla Sicurezza) : Non appena ha appoggiato le ruote al suolo, alle 9.18 del mattino di mercoledì 5 settembre, il volo Emirates 203 atterrato al Jfk di New York in viaggio da Dubai, è stato raggiunto da una squadra di medici in tuta «hazmat» (quella che si usa quando si è a contatto materiali pericolosi, «hazardous material»). Durante il volo, un alto numero di passeggeri – all’inizio si parlava addirittura di 100 sulla totalità di 520 persone ...

La denuncia di Andes : “Steward negli stadi ingaggiati al ribasso : sulla Sicurezza serve fermezza e formazione” : “Tantissimi steward in tutta Italia lavorano e rischiano la propria incolumità senza la necessaria formazione: si sta creando, anche in questo settore, una sorta di capolarato”. Così Ferruccio Taroni, presidente dell’A.N.DE.S (Associazione Nazionale Delegati alla sicurezza) sul tema della formazione degli steward. “Sono migliaia in tutta Italia – spiega Taroni – i ragazzi chiamati a collaborare con società sportive e con le forze ...

Chi e quando doveva dare l'allarme sulla Sicurezza del Ponte Morandi? Indagini vicine a una svolta : La responsabilità ultima di quei mancati lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Ponte Morandi - approvati ma mai partiti - di chi è? Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia può essere considerato responsabile ultimo, o primo, della tragedia del 14 agosto, quando il viadotto Polcevera è venuto giù per cause legate al deterioramento dei piloni 9 e 10 uccidendo 43 persone? O ...

Sicurezza - la ricetta di Salvini : taser agli agenti e stretta sulle occupazioni : La "pistola non letale" farà il suo debutto la settimana prossima. Ma il Viminale annuncia anche un giro di vite contro...

L'ammissione shock del ministero sulla Sicurezza dei viadotti di A24 e A25 : "Controlli inadeguati per mancanza di personale". Prc : "... : Rispondendo a un esposto di ambientalisti abruzzesi, un dirigente del ministero delle Infrastrutture ammette con chiarezza l'assenza di "adeguati controlli" sui viadotti della A24 e A25 pur ...

Montagna - troppe morti sul Cervino : al via la campagna di Sicurezza : “C’e’ un problema di conoscenza e uno di preparazione. Ferma restando la liberta’ di ognuno, bisogna favorire un approccio consapevole e sicuro alla Montagna”, ha spiegato il sindaco Jean-Antoine Maquignaz, presentando oggi l’iniziativa promossa in collaborazione con la Fondazione Montagna Sicura, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso alpino valdostano e la Societa’ Guide del ...

Sicurezza Scuole siciliane : vertice sulla situazione : Ultime notizie 30/8 Sicurezza Scuole siciliane – Si è svolto nelle scorse ore un vertice sul tema della Sicurezza delle Scuole siciliane. Al tavolo erano presenti oltre al Presidente della Regione, Nello Musumeci, anche i sindaci delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina; i commissari straordinari dei Liberi consorzi di Comuni di Agrigento, Caltanissetta, […] L'articolo Sicurezza Scuole siciliane: vertice sulla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 agosto : Ricostruita la filiera dei dossier-Sicurezza e delle comunicazioni di Autostrade : Genova Morandi, 10 nomi in Procura “Ecco chi sapeva del ponte” La Finanza stringe sui responsabili di Autostrade Spa e sui dirigenti pubblici di Davide Milosa Rinuncia da Cazzaro di Marco Travaglio Il paradiso terrestre Salvini se lo immagina così: un Mediterraneo pullulante di navi cariche di migranti, tutte dirette in Italia, da fermare sul bagnasciuga; un’Europa tutta governata da cloni suoi, cioè di Orbán, che rispondono picche alle ...

Pirelli : supporta Fondo Nazioni Unite sulla Sicurezza stradale - 2 - : ... circa 1,25 milioni di persone perdono la vita ogni anno a causa degli incidenti stradali e oltre 50 milioni rimangono ferite, con un costo di circa 1,85 miliardi di dollari per l'economia globale. ...