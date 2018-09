Mogol è il nuovo presidente della Siae . Il nuovo consiglio vicino a Blandini : ... ultimamente approdato, con l'appoggio di Matteo Renzi, presso la presidenza del consiglio come Commissario per Bagnoli; peraltro Nastasi diversi anni fa era direttore generale Spettacoli dal Vivo ...

Siae - Mogol eletto presidente. Sulla riforma del copyright dice : “Siamo in guerra contro le multinazionali che attentano al diritto d’autore” : È Giulio Rapetti in arte Mogol il nuovo presidente del consiglio di Gestione della Siae , la Società Italiana degli Autori ed Editori. Lo affiancheranno, in qualità di consiglieri, Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Claudio Buja e Federico Monti Arduini. La notizia è stata ufficializzata con una nota dalla stessa Siae . Inoltre, Andrea Purgatori è stato eletto presidente del Consiglio di sorveglianza mentre Paolo Franchini è stato confermato ...

