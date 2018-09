Siae | Mogol eletto presidente Sulla riforma del copyright dice | “Siamo in guerra contro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 settembre 2018) È Giulio Rapetti in arteil nuovodel consiglio di Gestione della, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Lo affiancheranno, in qualità di consiglieri, Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Claudio Buja e Federico Monti Arduini. La notizia è stata ufficializzata con una nota dalla stessa. Inoltre, Andrea Purgatori è statodel Consiglio di sorveglianza mentre Paolo Franchini è stato confermato vicealla guida della Società degli autori e editori “con voto unanime, cosa che fa particolarmente piacere”,sente tanto più “la responsabilità di parlare chiaro, a gran voce, e di portare avanti una battaglia che, in caso di sconfitta, potrebbe avere conseguenze catastrofiche. La prima cosa che farò è invitare a un intutte le società europee di incasso dei diritti per organizzare insieme una difesa ...