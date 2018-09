Si schianta con l’auto | un tubo di 7cm di diametro lo trafigge da parte a parte Vivo per

"Morto per pochi spiccioli" - l'ira della sorella del pony-express che si è schiantato in scooter contro un lampione : Mio fratello è morto per una manciata di spiccioli, i soldi che gli servivano per pagare le bollette e non chiedere aiuto alla Caritas" . Cosi la sorella Maurizio Camillini, il pony express che ha ...

Contromano sulla Nettunense si schianta contro auto : muore 83enne - due feriti gravi : Incidente mortale su via Nettunense, al km 16, alle 15.30. Una donna anziana ha perso la vita dopo uno scontro frontale con la sua Ford Fiesta contro una Audi A4. L'anziana, una 83enne romana, con ...

Casale Monferrato - paracadutista si schianta dopo lancio/ Ultime notizie : ricoverato in gravi condizioni : Casale Monferrato, paracadutista si schianta dopo lancio: ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Alessandria. Le Ultime notizie: qualcosa è andato storto con il paracadute(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Ucraina - furgone si schianta contro camion : l’incidente è terrificante [VIDEO] : L’incredibile impatto tra un furgone ed un camion è stato immortalato nei pressi della cittadina Ucraina di Milushi Un terribile incidente è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza situate su una strada del paese ucraino di Milushi nel distretto di Lutsk. Le immagini ci mostrano il tremendo impatto tra un furgone ed un camion che proseguiva in senso opposto. Dopo il fortissimo urto, il furgone viene sventrato proprio dal lato ...

Spagna - pullman si schianta contro un pilastro : almeno 5 morti e 15 feriti : Diverse persone sono morte e ci sono almeno 15 feriti nello schianto di un autobus contro un pilone di un ponte ad Aviles, città spagnola nella regione delle Asturie. Le foto e i video pubblicati dai media locali mostrano la parte anteriore dell'autobus tagliata in due per la violenza dell'impatto.Continua a leggere

Roma - si schianta con lo scooter sulla Colombo : in coma 29enne : Ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato su via Cristoforo Colombo, all'altezza del chilometro 17.500 in zona Malafede. Il ragazzo di 29 anni è stato portato in ospedale in gravissime ...

Auto si schianta contro la vetrina di un negozio a Bordighera : Schianto Tre Auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto, la scorsa notte, in via Arziglia, all'altezza del civico 57. Ferito il conducente dell'Auto, una Opel, che è stato ...

Foggia - auto fuori strada si schianta contro un albero : Luigi e Giuseppe muoiono a 18 anni : Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, 18 anni ed entrambi originari di Carapelle, sono morti in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 83 tra Orta Nova e Stornara, nel Foggiano: l'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada per cause da accertarsi e si è schiantata contro un albero. Grave un 17enne.Continua a leggere

Accoltella compagno dell’ex - scappa con i bimbi e si schianta : le condizioni : Era in fuga con due figli minorenni dopo aver commesso gravi reati a Padova, il papà rimasto coinvolto nell’incidente accaduto ieri a Cupra Marittima. L’uomo, R.M. di 29 anni, è stato arrestato dalla polizia di San Benedetto. Si tratta di un appartenente alla comunità dei nomadi Sinti stanziata nel Nord Italia. Lo scorso venerdì il giovane aveva Accoltellato il compagno dell’ex ragazza dopo una violenta lite per questioni familiari, ...

Auto si schianta contro muro - nuovo incidente mortale : Luigi lascia moglie e tre figli. Il dolore dei colleghi : Ancora un incidente mortale lungo le strade italiane. La giornata di ieri è stata certamente segnata dalla tragedia consumatasi sulla A1 con la morte di un padre e un figlio carbonizzati dopo esser stati travolti da un Tir. Purtroppo, però, non è stato l’unico fatto di cronaca riguardante vittime della strada. Un incidente mortale si è registrato nel pomeriggio di mercoledì 29 agosto sulla statale 189 denominata della ‘Valle del ...

Roma - auto si schianta contro un albero nella notte : gravi 3 passeggeri : Grave incidente ieri pomeriggio su via via Salaria, vicino via Gaiole in Chianti. Una Golf con a bordo tre moldavi, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è schiantata contro un albero. Il ...

Riccione - non si fermano all’alt e si schiantano contro un muro : feriti quattro calciatori del Fano : quattro calciatori dell'Alma Fano, squadra che milita in LegaPro, sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita, dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale a Riccione. Tutti a bordo di un'Audi A4, il conducente della vettura non si è fermato all'alt dei carabinieri, perché privo di patente, ed è scappato a tutta velocità finendo per schiantarsi contro un muro con ringhiera di metallo.Continua a leggere

Perugia - si schianta contro il cancello del supermercato dove lavora e muore a 23 anni : Nicola Battaglini, ventitré anni, è morto in un incidente stradale avvenuto alle cinque del mattino di domenica. Il giovane di Mugnano, Perugia, per cause ancora da accertare è finito con la sua auto contro la recinzione del supermercato dove lavorava. Inutili per lui i soccorsi. Gli amici: "Per sempre con noi Batta nel cuore".Continua a leggere

Alba di sangue : 22enne muore schiantandosi contro un muro