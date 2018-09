Sì a social e web ma con persone vere

Nadia Toffa a Le Iene da fine settembre : nuova foto sui social tra baci e messaggi ai webeti : Novità importanti per Nadia Toffa che si prepara a tornare a Le Iene non solo come conduttrice ma anche come inviata. Proprio nelle scorse ore si è mostrata sui social con il suo completo ufficiale da iena dicendosi pronta per il suo prossimo caso mai suoi "appuntamenti" ai fan parlano chiaro e sembra che, ancora una volta, sarà lei a condurre la puntata della domenica sera del programma di Italia1. Dopo tanto tempo passato in panchina a ...

Anna Falchi senza veli sui social. E la foto manda in visibilio il web : Anna Falchi sa sicuramente come attirare l'attenzione su di sé e con l'ultima foto pubblicata sul suo profilo ufficiale di Instagram lo ha fatto alla grande. La bellissima showgirl, con sulle spalle - ...

Lautaro Martinez ‘nel mirino’ di Wanda Nara : i movimenti social della moglie di Icardi scatenano l’ironia del web [GALLERY] : L’ironia del web si ‘abbatte’ su Wanda Nara: la moglie di Icardi ‘colpevole’ di aver messo un like e di aver incominciato a seguire su Instagram Lautaro Martinez Wanda Nara è famosa, oltre che per essere la moglie di Mauro Icardi, per il suo passato sentimentale. La bionda Wags fu al centro del gossip per la fine della relazione con Maxi Lopez, alla quale seguì l’amore per Maurito, ex amico del primo ...

Frati cappuccini : dal 27 agosto il Capitolo generale. Presenti 188 capitolari - il racconto sul web e sui social : Quasi 188 capitolari giungeranno a Roma da diversi Paesi del mondo per partecipare al prossimo Capitolo generale dei Frati minori cappuccini, al via dal 27 agosto. Oltre ai Frati capitolari, saranno Presenti anche 48 Frati che avranno il compito di svolgere ...

Amici su Instagram. Le amicizie ai tempi del web e dei social : E proprio attraverso il suo lavoro, è entrato in contatto oltre che con grandi e importanti marchi nel mondo della moda, anche con diversi influencer . Con alcuni di questi, nel corso del tempo, ha ...

Calabria - “troppe ore on line”. Il sindaco emette un’ordinanza per togliere il web ai cittadini troppo “social” : Troppe ore on line? Per il sindaco di Sellia, paese calabro di 600 cittadini, è questione da affrontare in maniera radicale. Il primo cittadino Davide Zicchinella, di professione pediatra, ha deciso che ai cittadini connessi per un tempo ritenuto eccessivo verrà staccata la connessione. Obiettivo dell’ordinanza, “evitare o ridurre al minimo comportamenti ritenuti nocivi per la salute e l’integrità dei residenti”. Secondo il ...

Attacchi web e social a Mattarella : Procura Roma apre inchiesta : Roma, 6 ago., askanews, - Attentato alla libertà del presidente della Republica e offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. Queste le ipotesi di reato rubricate dalla Procura di Roma nel ...

Intellettuali di Napoli - rivolta anti-web : «C'è troppo odio sui social - si torni al dialogo» : Dialogare guardandosi negli occhi. Dove i filtri non sono quelli di Instagram ma solo quelli dettati dalla cultura e dall'educazione ricevuta. In centinaia hanno risposto all'appello del...

ANNA LOU CASTOLDI - FIGLIA DI ASIA ARGENTO E MORGAN/ Imbratta bus Atac e posa sui social? Web contro i genitori : Ancora una volta sui social si grida allo scandalo e si parla di ANNA Lou CASTOLDI come una vandala pronta ad Imbrattare i bus Atac e poi posare con la sua "opera", è tutto vero?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Intellettuali di Napoli - rivolta anti-web : 'C'è troppo odio sui social - si torni al dialogo' : Anche la politica ci ha emarginato, e parlo da giovane, e quindi mi pare ovvio che siano pochi firmatari. Non si sentono rappresentati' puntando il dito sulla sinistra 'che sta sparendo perché non ...

Ronaldo - lo stato social. A Torino è sbarcata una multinazionale del web : Volendo fare un volo sul paese delle meraviglie dei social, in questa estate stravagante del pallone, facilmente si potrebbero scoprire panorami fantastici. D'altronde si sa che dall'alto tutto e ogni ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ Nuova foto "scandalo" sui social - ma l'ira del web è per il piccolo Leone! : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, la coppia in vacanza in Sardegna si prepara per le nozze dell’anno con il piccolo Leone: ed intanto Fulvio Abbate dice dell'influencer...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 14:27:00 GMT)

Marco Mengoni sparisce dai social e il web paragona il gesto all'eclissi : Senza alcun preavviso e nessun annuncio, Marco Mengoni è improvvisamente sparito da qualsiasi social network. Da ore i fan e i giornalisti si chiedono il perché, anche se la teoria dell'operazione di marketing per lanciare un nuovo singolo - o addirittura un nuovo album - è la più gettonata. L'hashtag #WaitingforMengoni è tra i trend topic di Twitter e tutti aspettano solo di sapere il grande annuncio del cantante ventinovenne, ormai a due anni ...

Marco Fantini - video hot nudo su Instagram : "Sto molto male"/ Il consiglio del web : "Lascia i social per ora" : Marco Fantini, il video hot dell'ex tronista di Uomini e Donne finisce su Instagram. Beatrice Valli spiega l'accaduto mentre l'ex tronista ritrova il sorriso con la figlia Bianca.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:05:00 GMT)