SHADOW OF THE TOMB RAIDER | TORNA LARA CROFT La rivisitazione in chiave moderna | i voti

Quanto dura SHADOW of the Tomb Raider? Opinioni discordanti : Proprio in questi giorni farà il suo debutto Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo capitolo in ordine di tempo che permette di impersonare la storica Lara Croft. Dopo un lungo periodo di hype creatosi attorno, il gioco sta ricevendo votazioni altalenanti. La critica internazionale si spartisce a metà fra i sostenitori di un gioco apprezzato soprattutto per la storia, e fra coloro che lo criticano per la sua apparenza più di espansione che di ...

Arrivano i primi voti della stampa internazionale per SHADOW of the Tomb Raider : Tra i giochi più attesi di questo 2018 figura sicuramente Shadow of the Tomb Raider, la nuova avventura della famosa Lara Croft in arrivo tra pochissimo su PC e console.Nella giornata di oggi, vi abbiamo fornito la nostra puntuale e approfondita recensione, ora, se siete curiosi di sapere come è stato accolto il gioco a livello internazionale, vi proponiamo alcuni dei voti apparsi su Metacritic che sono stati assegnati dalle testate ...

SHADOW of the Tomb Raider - torna Lara Croft/ La rivisitazione in chiave moderna : ecco la trama da film : Shadow of the Tomb Raider è ultimo capitolo della trilogia delle origini di Lara Croft, sviluppato da Eidos Montréal. ecco la trama cinematografica.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:30:00 GMT)

SHADOW of the Tomb Raider - la recensione : Lara Croft come non l’avete mai vista : Lara Croft è sempre stata una ragazza testarda, intraprendente, curiosa e determinata. Ha affrontatop maledizioni e scoperto segreti e, ormai matura, è pronta per affrontare il suo ultimo viaggio: l’avventura che la porterà a divenire Tomb Raider. “Shadow of the Tomb Raider” si apre in maniera drammatica, Lara e il suo amico Jonah sono diretti in Perù, sulle tracce di un misterioso pugnale di fattura Maya dotato di oscuri ...

SHADOW of the Tomb Raider - recensione : A volte noi redattori ci troviamo di fronte a titoli la cui valutazione diventa simile al risultato di un'equazione, vuoi perché il livello qualitativo è indiscutibile, vuoi perché innegabili carenze impattano l'esperienza di gioco. La conclusione della moderna trilogia dedicata a Lara Croft esula da questi archetipi e imbocca un cammino decisamente più complicato, un sentiero fatto di luci e ombre, di alti e bassi, di grandi contraddizioni e ...

L'avventura ha inizio nel trailer di lancio di SHADOW of the Tomb Raider : Il 14 settembre assisteremo alla chiusura della trilogia iniziata con il Tomb Raider del 2013, quel reboot che ha tratteggiato la nuova Lara Croft che ora ritroviamo decisamente più esperta e letale all'interno di Shadow of the Tomb Raider.Il progetto sviluppato da Eidos Montreal in collaborazione con Crystal Dynamics (che invece aveva sviluppato in solitaria i due precedenti giochi) è l'ultimo tassello della progressiva crescita ed evoluzione ...

SHADOW of the Tomb Raider : su Xbox One X avremo 4K nativo e molto altro : Shadow of the Tomb Raider mostra cosa è capace di fare con l'aiuto della potenza grafica di Xbox One X, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere nell'interessante trailer sotto riportato, su Xbox One X potremo vivere le nuove avventure di Lara in 4K nativo, ma non è tutto. A supporto della qualità dell'immagine avremo anche l'HDR e texture di qualità maggiore. Per un'atmosfera ancora più coinvolgente avremo inoltre anche il supporto al True 3D ...

Nuovo trailer per SHADOW of the Tomb Raider - ecco la modalità foto : Prodotto da Eidos Montreal in collaborazione con Crystal Dynamics, Shadow of the Tomb Raider è il prossimo, grande capitolo focalizzato sulla celebre figura di Lara Croft, tanto famosa sia nella storia dei videogiochi, sia nelle sale cinematografiche. Il gioco sarà un action in terza persona e promette davvero bene, tra l'altro pochi giorni fa sono stati mostrati dei bellissimi screenshot direttamente dall'engine di gioco. Per chi non lo ...

SHADOW of the Tomb Raider : un nuovo trailer riassume la trama dei precedenti capitoli : La nostra eroina non sarà mai così risoluta per salvare il mondo dall'apocalisse Maya, come abbiamo potuto vedere nei primi video di gameplay che Square Enix e Crystal Dynamics hanno pubblicato. Lara ...

SHADOW of the Tomb Raider : un nuovo trailer riassume la trama dei precedenti capitoli : Shadow of the Tomb Raider sarà il capitolo finale di una trilogia in grado di appassionare migliaia di fan in tutto il mondo, e se foste davvero interessati a giocare questo terzo capitolo ma non avete mai avuto l'occasione di provare quelli precedenti, un nuovo trailer pubblicato oggi potrebbe essere tutto ciò di cui avete bisogno.Il trailer, riportato da DSO Gaming, riassume in oltre 10 minuti di sequenze video la trama di Tomb Raider e Rise ...

Quali ritorni in SHADOW of the Tomb Raider : immagini Lara Croft mai viste : Soltanto pochi giorni separano i giocatori dall'uscita di Shadow of the Tomb Raider, l'attesa nuova iterazione della saga dedicata alle peripezie dell'avventuriera più amata del mondo dei videogiochi, Lara Croft. Di anni dal suo esordio ne sono passati un bel po' (ben ventidue, per essere precisi, ndr) e, dopo un periodo non proprio entusiasmante, l'intrepida fanciulla ha ritrovato lo smalto e la brillantezza, aiutata nel suo percorso anche ...

SHADOW of the Tomb Raider : trapelano nuove immagini di gioco : Shadow of the Tomb Raider sarà uscito tra due settimane e già alcune immagini di gioco sono trapelate in rete.Come riporta DSOgaming sembra proprio che avremo l'occasione di giocare nei panni di una giovane Lara Croft, come possiamo vedere dalle immagini.A giudicare dagli screenshot potrebbe trattarsi di una scena in cui potremo giocare nei ricordi di Lara, ma non ci sono dettagli in merito per cui possiamo solo speculare.Read more…

Microsoft presenta una spettacolare Xbox One X a tema SHADOW of the Tomb Raider : Manca davvero poco al lancio di Shadow of the Tomb Raider, il capitolo conclusivo di questa nuova trilogia dedicata a Lara Croft che sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 14 settembre.Nonostante non si tratti più di un'esclusiva Xbox, Microsoft ha voluto comunque celebrare l'uscita del gioco presentando una spettacolare Xbox One X dedicata proprio alla nuova avventura di Lara. La console vanta un design dettagliatissimo ...

I nuovi video gameplay di SHADOW of the Tomb Raider si concentrano sulle tombe sfida : Durante un panel al PAX West, Square Enix ed Eidos Montréal hanno presentato del nuovo gameplay per l'atteso Shadow of the Tomb Raider.All'inizio del panel, abbiamo visto esattamente lo stesso gameplay della città nascosta di Paititi, mostrato a luglio.In seguito, come riporta Dualshockers, finalmente vediamo del nuovo gameplay, che mostra la Tomba della sfida Warrior's Trial che si trova vicino a Paititi. Dopodiché, vediamo anche Trial of the ...