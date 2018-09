Sette cose che tutte le coppie felici hanno in comune

A Settembre il Circolo dei lettori fa tantissime cose : Se state a Torino o a Novara, potete andare a sentire che tipa è Jhumpa Lahiri, fare action painting sui pattini a rotelle e riflettere su quando vale la pena dire "No" The post A settembre il Circolo dei lettori fa tantissime cose appeared first on Il Post.

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Al via a Settembre la nuova stagione : le cose si complicano per Lisa ed Enrico : Previsto per il 13 settembre lo start di Non DIRLO al mio CAPO 2, la fiction di Rai 1 dedicata alle doppie dinamiche famigliari e lavorative. Nel cast, Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:18:00 GMT)

Si chiude il '4flags' con la vittoria del Settebello e di mister Campagna. La piscina di Cosenza protagonista in Italia : Cosenza - Una vittoria annunciata, sperata, voluta e cercata. Il 'Settebello' italico, di mister Campagna, è pronto per le competizioni europee previste tra una settimana a Barcellona. Ed ha scelto ...

Pallanuoto : il Settebello vince tre partite su tre a Cosenza. Battuta anche la Cina : Dominio tricolore per il Torneo di Cosenza di Pallanuoto maschile. Il Settebello fa tre su tre e si aggiudica tutti i match della competizione amichevole in terra calabra: dopo Germania ed Olanda, Battuta oggi la Cina per 10-5. Triplette per capitan Figlioli e per Andrea Fondelli, i protagonisti a livello di marcature dell’incontro. Restano in collegiale gli azzurri che ora si lanciano verso gli Europei di Barcellona, l’evento più ...

Pallanuoto : il Settebello vince ancora. 9-5 all’Olanda nel Torneo di Cosenza : Seconda vittoria in due uscite per il Settebello nel Torneo amichevole di Cosenza. Gli azzurri, guidati da Sandro Campagna, davanti allo splendido pubblico calabro si sono imposti per 9-5 con l’Olanda. Prestazione più che positiva per gli azzurri, che, soprattutto nei primi due quarti, hanno dato spettacolo, chiudendo praticamente la questione: due reti a testa per Gallo, Molina e Di Fulvio. Domani l’ultima uscita, alle 12.30 contro ...

Pallanuoto : dominio del Settebello a Cosenza con la Germania per 13-5 : Un Michael Bodegas spettacolare, da quattro reti, trascina il Settebello a Cosenza nella prima giornata del Torneo amichevole in terra calabra. Gli azzurri di Sandro Campagna si impongono per 13-5 con la Germania: non solo il poker dell’italo-francese, anche tre reti di capitan Pietro Figlioli. Domani sfida all’Olanda: gli Orange oggi si sono imposti sulla Cina per 11-6. Italia-Germania 13-5 Italia. Del Lungo, Di Fulvio 1, Molina ...

Pallanuoto - Torneo Città di Cosenza 2018 : il Settebello si prepara alla rassegna continentale : Il Settebello si sposta in Calabria: inizia oggi per la nazionale italiana di Pallanuoto maschile il collegiale di Cosenza. Fino a giovedì 12 gli azzurri potranno affinare la preparazione in vista degli Europei di Barcellona, che scatteranno lunedì 16 alle 18.30 con la Germania. Proprio la compagine tedesca sarà la prima che sfiderà gli azzurri anche in Calabria: si inizia venerdì 6 alle 20, poi sfida all’Olanda sabato 7 sempre alle 20, ...