Serie B | Frattini | ' ' Sentenza martedì sera' '

Ripescaggi Serie B/ Catania a rischio? Domani sentenza - Frattini assicura : “Nessuno slittamento” : Ripescaggi Serie B, Catania a rischio? Domani sentenza , Frattini assicura : “Nessuno slittamento” . Le ultime notizie: sarà a 19, 22 o 24 squadre? Tutte le ipotesi in ballo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:49:00 GMT)

Serie B : Frattini 'Decisione lunedì' : Lo annuncia il presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, Franco Frattini , poche ore il termine delle udienze sul calcio che riguardano in particolare i ricorsi di sei club che ...

Serie B : Frattini "Decisione lunedì" : Lo annuncia il presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, Franco Frattini , poche ore il termine delle udienze sul calcio che riguardano in particolare i ricorsi di sei club che ...

Serie B : Frattini 'Decisione lunedì' : Lo annuncia il presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, Franco Frattini , poche ore il termine delle udienze sul calcio che riguardano in particolare i ricorsi di sei club che ...

Serie B : Frattini "Decisione lunedì" : Lo annuncia il presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, Franco Frattini , poche ore il termine delle udienze sul calcio che riguardano in particolare i ricorsi di sei club che ...

Serie B a 19 o 22 - la decisione slitta. Frattini : "Verdetto entro martedì" : Serie B a 19 o 22 squadre? Il Coni non ha ancora deciso. LaPresse Non ci sarà nessun verdetto sul format della Serie B in giornata. "Credo che lunedì sera, massimo martedì, prenderemo una decisione". ...