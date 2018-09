Serie B a 19 o 22 squadre | martedì sera la sentenza sui ripescaggi

Caos totale in Serie B : campionato a 22 squadre? I club pronti al ricorso al Tar - si rischia il blocco : RIPESCAGGI Serie B E Serie C- Centinaia di migliaia di tifosi tra le squadre di Serie B e Serie C attendono le decisioni del Collegio di garanzia dello Sport, attese tra domani sera e martedì mattina. All’interno dell’organismo presieduto da Franco Frattini, più volte deputato, ministro e commissario europeo, vi è una spaccatura forte: l’ipotesi di una decisione sofferta, presa a maggioranza, è una certezza. La posizione di ...

Coni : si va verso la Serie B a 22 squadre - il Catania rischia la beffa (RUMORS) : La Serie B dovrà ancora aspettare. Ieri si è tenuta a Roma l'udienza alla Camera di Conciliazione del Coni che, tra i vari punti del giorno, doveva esprimersi sul format della nuova Serie B. Da una parte la Lega di B, che chiedeva la conferma del torneo a 19 squadre (con il quale è già iniziato il campionato cadetto), dall'altra le società che chiedono i ripescaggi facendo notare che hanno tutte le carte in regola ed i conti a posto. Sicuramente ...

Caos-ripescaggi Serie B - Napolitano : 'Fatto grave il ricorso di 6 squadre' : ... Napolitano ha aggiunto: 'Ieri è accaduto un fatto grave, che il commissario straordinario della Figc è stato denunciato per abuso d'ufficio dopo una vita dedicata allo sport. Questo trasforma il ...

Ripescaggi Serie B - il Collegio di Garanzia ha chiesto il ritorno a 22 squadre : decisione imminente : Collegio di Garanzia del Coni pronto a riportare il campionato di Serie B a 22 squadre con le conseguenti modifiche al calendario Si è conclusa al Salone d’Onore del Coni la sessione di udienze davanti al Collegio di Garanzia, presieduto da Franco Frattini, dei club di Serie B che ambiscono al Ripescaggio. Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena chiedono di annullare la delibera con cui il commissario straordinario della Figc, ...

Ripescaggi Serie B - al via l’udienza : 19 o 22 squadre? : Il Collegio di Garanzia dello Sport deciderà oggi in merito alla composizione del campionato di Serie B che potrebbe passare da 19 a 22 squadre partecipanti E’ iniziata al Salone d’Onore del Coni la maxi-udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport sui ricorsi riguardanti il calcio. Al vaglio dell’organismo presieduto da Franco Frattini i reclami dei club Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena contro la ...

Cellino contro la Serie B a 22 squadre : “A Brescia sto investendo tanto - ma in quel caso dovrei fare un passo indietro” : Il presidente del Brescia Massimo Cellino non vuole che la Serie B torni a 22 squadre. L’ex numero uno del Cagliari ha annunciato che in quel caso sarebbe costretto a fare un passo indietro e a ridurre la portata di investimenti nel Brescia. Sulle pagine del Giornale di Brescia si legge: “Se succede vuol dire che il calcio italiano è diventato una barzelletta, che stiamo scherzando con gli impegni che i presidenti onesti ...

Calendario Serie D - si inizia con il botto : Messina-Bari - avvio da sogno tra due squadre prestigiose : Attesa finita, prende il via il campionato di Serie D. Il Dipartimento Interregionale della LND ha completato la stesura dei calendari, calcio d’inizio fissato alle ore 15 del 16 settembre, sono stati composti i tre gironi formati da 20 squadre ciascuno: si tratta dei raggruppamenti E, F e G che quindi affronteranno 38 giornate di Calendario contro le 34 dei classici gironi a 18.Sette turni infrasettimanali: 14 novembre, 20 dicembre ...

