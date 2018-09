Serie A Bologna | Inzaghi attende il ritorno di Pulgar

Pallamano - Serie A maschile 2018/19 : Fasano parte col piede giusto - male Bologna : E’ partito questo fine settimana il campionato 2017/2018 della Serie A di Pallamano maschile, che come al solito ha riservato molto spettacolo, grazie anche al ritorno al girone unico a 14 squadre, per una formula molto più emozionante e ricca di scontri d’alta classifica. Iniziamo il nostro recap dai campioni in carica dell’Acqua&Sapone Fasano, capaci di sconfiggere 32-24 il Brixen, grazie alle 7 reti del neo-acquisto ...

Serie A Bologna - serve la forza di Donsah : Bologna - Al Bologna di Pippo Inzaghi che fatica in campionato serve Godfred Donsah . Esplosivo, veloce, caparbio, il ghanese è tutto quello che è mancato ai felsinei in queste prime partite: guizzo e ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : BOLOGNA CAMPIONE D’ITALIA. Battuta Parma per 4-3 in una spettacolare gara4. : Dopo undici inning di una bellissima gara-quattro, l’Unipolsai vince ai supplementari il suo undicesimo scudetto, il sesto da quando nel massimo campionato ci sono i playoff. Alla fine ha prevalso la squadra che aveva letteralmente dominato la regular season, quella che ha perso solo tre volte in tutta la stagione, ma l’ultima vittoria il Parmaclima gliel’ha fatta sudare. I bolognesi sono stati in vantaggio (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) ...

Serie A Bologna - alla ricerca del miglior Falcinelli : Bologna - Il Bologna va alla ricerca del Falcinelli migliore. Per ora resta abbastanza indecifrabile: si smarca, cambia posizione. Ma non trova il feeling con i compagni, con la porta, con l'...

Serie A - è il momento dei primi bilanci : i top ed i flop - Genoa e Bologna nei guai mentre Parma - Samp e Torino possono sorridere : Sono andate in scena le prime 10 giornate del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. L’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri, tre vittorie consecutive per i bianconeri, alle spalle la sorpresa Sassuolo che adesso si prepara per il big match proprio contro la Juventus dopo la sosta. Brutta sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : a Bologna basta un inning da urlo per abbattere Parma e andare sul 2-0 : Un inning da 9 punti, con tutti gli uomini del line up a pestare, uno dietro l’altro, il piatto di casa base, dopo il primo out ottenuto da Ulfrido Garcia su Maggi, e l’Unipolsai raddoppia. “Due a zero” nella Serie e la possibilità di andare a Parma martedì prossimo con già il primo match ball a disposizione. Purtroppo il Parma Clima non è che avesse molte alternative nella situazione lanciatori in cui era: la panchina ...

Serie A Bologna-Inter 0-3 - il tabellino : BOLOGNA - L'Inter passa in casa del Bologna. La gara si sblocca nella ripresa con Nainggolan, poi i nerazzurri approfittano di un Bologna sbilanciato e vanno a segno con Candreva e Perisic. CALENDARIO ...

Calcio Serie A - riscatto Inter : Bologna travolto 3-0 - in gol Nainggolan : L'Inter si impone per 3-0 in casa del Bologna nel primo dei due anticipi della terza giornata di Serie A. Le reti di Nainggolan al 67', Perisic all'82' e Perisic all'85'.

Serie A - Bologna-Inter 0-3 : il tabellino completo : Bologna-Inter 0-3 - Primo tempo 0-0 MARCATORI - Nainggolan, I, al 21', Candreva, I, al 37', Perisic, I, al 40' s.t. BOLOGNA, 3-5-2, - Skorupski; De Maio, dal 27' s.t. Orsolini,, Danilo, Helander; ...