Serena Williams preferisce fare la sindacalista piuttosto che la tennista

Serena Williams e l'accusa di sessismo all'arbitro : New York, 9 settembre 2018. Nella finale femminile degli Us Open del 9 settembre 2018, la ventenne tennista Naomi Osaka, americana d'adozione e figlia di un haitiano e una giapponese, spezza il sogno di Serena Williams, la tennista statunitense considerata la migliore di tutti i tempi e per questo soprannominata The Queen. Il sogno di Serena Williams Non è stata una giornata facile per la tennista. Serena Jemeka Williams inseguiva il 24esimo ...

Davvero Serena Williams è stata penalizza agli Us Open perché donna? : Non è un gioco per donne. Potrebbe essere questa la conclusione della vicenda che vede protagonista la pluricampionessa di tennis Serena Williams ed il giudice di sedia della finale degli Us Open Carlos Ramos. Durante la partita tra la Williams e Naomi Osaka, infatti, secondo la Williams, il giudice avrebbe punito dei comportamenti che, se si fossero verificati durante un match maschile, sarebbero passati quasi inosservati. Tutto inizia nel ...

Serena Williams - multa da 17mila dollari per la sfuriata contro l’arbitro. “Lo ha fatto perché sono una donna” : multa da 17 mila dollari per Serena Williams, per la sua sfuriata durante la finale degli Us Open di sabato sera. Lo ha annunciato la Usta, Us Tennis Association. La tennista americana ha perso la finale contro la giapponese Naomi Osaka per 6-2, 6-4, ma a fare notizia è stato soprattutto il suo sfogo contro le decisioni del giudice di sedia Carlos Ramos. Ora a Serena vengono contestate tre violazioni: nello specifico, 4 mila dollari sono per i ...

Serena Williams : «Arbitro sessista - se fossi stata uomo non mi avrebbe tolto il game» : Serena Williams dopo la furiosa lite con l'arbitro Carlos Ramos («se fossi stata un uomo, tutto questo non sarebbe successo», gli ha urlato) durante la finale persa (6-2, 6-4) contro la giapponese Naomi Osaka agli Us Open ha alimentato un dibattito social destinato a rinverdire le polemiche sulla parità di genere. «Nella mia carriera ho visto giocatori uomini dire di tutto ai giudici senza che accadesse nulla - ha ripetuto Serena in conferenza a ...

