Serena non ci sta

Serena Williams : «Arbitro sessista - se fossi stata uomo non mi avrebbe tolto il game» : Serena Williams dopo la furiosa lite con l'arbitro Carlos Ramos («se fossi stata un uomo, tutto questo non sarebbe successo», gli ha urlato) durante la finale persa (6-2, 6-4) contro la giapponese Naomi Osaka agli Us Open ha alimentato un dibattito social destinato a rinverdire le polemiche sulla parità di genere. «Nella mia carriera ho visto giocatori uomini dire di tutto ai giudici senza che accadesse nulla - ha ripetuto Serena in conferenza a ...

Serena Williams : 'Arbitro sessista - se fossi stata uomo non mi avrebbe tolto il game' : La bielorussa, ex n.1 del mondo anche ha twittato che 'se fosse stato un match tra uomini, non sarebbe finita così' e anche l'attrice americana Ellen DeGeneres sta dalla sua parte: 'Serena Williams, ...

Genova - Conte : "Su revoca decisione Serena - non a rischio stato di diritto" : Sul caso del ponte Morandi di Genova, "io, giurista, sono stato accusato di violare lo stato di diritto perché avevo detto che di fronte a una catastrofe del genere, con un allarme sociale diffuso, ho ...

Us Open - Serena Williams : 'Non riesco a crederci. Un anno fa combattevo per la vita - oggi sono in finale' : A quasi 37 anni Serena Williams sa ancora emozionarsi per una finale Slam. L'ex numero uno del mondo - oggi 26ª nel ranking Wta - lo sa bene: dopo aver rinunciato nel 2017 causa gravidanza, tornare in fondo agli Us Open ha un sapore speciale. A inizio settembre 2017, la fuoriclasse americana ...

Nona finale per Serena Williams : Saranno Serena Williams e Naomi Osaka a contendersi sabato il trofeo degli Us Open , ultimo Slam del 2018 in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Nella notte italiana - sotto il tetto ...

US Open 2018 : Serena Williams non dà scampo a Pliskova - è in semifinale con Sevastova : Una Serena Williams dei tempi d'oro conquista la semifinale degli US Open femminili , ultimo Slam della stagione, facendo letteralmente impazzire l'Artur Ashe Stadium di New York. La sei volte ...

US Open - non c’è storia tra Williams e Pliskova : Serena in “scioltezza” in semifinale : US Open, Serena Williams approda in semifinale vincendo nella notte americana contro Kristyna Pliskova in due set US Open, Serena Williams conquista il pass per la semifinale del torneo di Flushing Meadows, al termine di un incontro ben giocato contro Kristyna Pliskova. Un 6-4 6-3 abbastanza netto in favore dell’americana, la quale adesso si troverà ad affrontare la sorprendente Sevastova in semifinale, dopo l’eliminazione ...

Serena Grandi : "Il mio ex non accetta la fine della nostra storia - sto vivendo un incubo" : Serena Grandi, l'attrice bolognese che il pubblico televisivo, l'anno scorso, ha visto anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'intervista dai toni drammatici al sito TgCom24.L'attrice 60enne, infatti, ha dichiarato di subire atti persecutori dal suo ex compagno e di aver perso, per questo motivo ovviamente, la tranquillità. prosegui la letturaSerena Grandi: "Il mio ex non accetta la fine della nostra storia, ...

Serena Williams non potrà più indossare la tuta da supereroina del Roland Garros : Sicuramente Serena Williams non poteva immaginare il polverone che avrebbe sollevato scegliendo l'outfit dei Roland Garros. La già discussa tuta nera da "Black Panther" indossata durante il torneo parigino, è tornata sulla bocca di tutti da quando il presidente della Federazione francese di tennis, Bernard Giudicelli, ha dichiarato in un'intervista alla rivista Tennis ...

Serena Williams non potrà più indossare la tuta da supereroina dei Roland Garros : Sicuramente Serena Williams non poteva immaginare il polverone che avrebbe sollevato scegliendo l'outfit dei Roland Garros. La già discussa tuta nera da "Black Panther" indossata durante il torneo parigino, è tornata sulla bocca di tutti da quando il presidente della Federazione francese di tennis, Bernard Giudicelli, ha dichiarato in un'intervista alla rivista Tennis ...

Ecco perché Serena Williams non festeggerà il primo compleanno della figlia : La figlia di Serena Williams, Alexis Olympia, diventa grande il prossimo primo settembre: compie un anno. Ma la tennista e il marito Alexis Ohanian non le stanno preparando una grande festa. Il motivo l’ha spiegato la campionessa durante una delle conferenze degli U.S. Open. «Olympia non celebra i compleanni», ha detto la 36enne, «perché siamo testimoni di Geova, quindi non lo facciamo». I testimoni di Geova, come si legge anche sul loro ...

Serena Williams - polemiche sul suo abbigliamento al Roland Garros : “non lo accetteremo più” : Serena Williams ed il suo abbigliamento in stile pantera nera hanno sollevato non poche polemiche in terra parigina L’abito tutto nero nello stile di una supereroina che Serena Williams ha indossato al Roland Garros sta sollevando polemiche dopo che il numero uno della Federazione francese di tennis ha detto che sarà vietato in futuro, anche se la giocatrice ha spiegato che per il momento non verrà più utilizzato. “Quando si ...

“Non è possibile!”. Serena - è successo a 2 anni esatti dal sisma di Amatrice : Era il 24 agosto 2016 quando l’Italia, che oggi piange per i morti del crollo del ponte Morandi a Genova, si trovava con il cuore spezzato di fronte a un’altra, terribile tragedia, un terremoto che aveva colpito il centro Italia e distrutto la città di Amatrice. Le immagini, terribili, sono ancora fresche nella memoria di tutti noi. Un dramma che aveva spazzato via tante vite e segnato per sempre quella di una ragazza, Serena ...

Serena Williams depressa / "Una settimana non facile - mi sentivo di non essere una buona madre" : Serena Williams racconta sui social di aver vissuto la depressione post-parto. "Una settimana non facile per me, mi sentivo di non essere una buona madre"(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:10:00 GMT)