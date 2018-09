Senzatetto sorpreso a rovistare nell’immondizia Ed ecco cosa rischia adesso

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 settembre 2018) Sarà capitato più o meno a tutti di vedere qualcunonella spazzatura. Un’immagine triste, simbolo di quella fetta di persone, purtroppo sempre più grande, che non hanno da mangiare e, il più delle volte, nemmeno un tetto. E il cuore si fa stretto al solo pensiero. Difficile che si pensi a un furto, a una sottrazione di qualgettata via da altri. Verrebbe da dire impossibile, non difficile, se non fosse successo proprio questo. In Italia. A Rimini per la precisione dove, come riporta Il Resto del Carlino, undi 48 anni è statoin un bidone dell’immondizia e questo suo gesto ha avuto conseguenze a dir poco inaspettate. L’uomo è stato infatti denunciato per furto dagli agenti della polizia municipale perché attingeva da un cassonetto dell’immondizia. Furto con l’aggravante di aver rubato cose esposte alla pubblica ...