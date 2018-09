Senza tregua estiva | con più nuvole all' orizzonte

huffingtonpost

(Di lunedì 10 settembre 2018) Praticamente non c'è stata interruzionenell'attività politica, sia per l'uso dei nuovi mezzi tecnologici (ormai Twitter è dominante) sia per il dramma di Genova. Salvini e Di Maio hanno continuato la loro campagna elettorale, affannosamente inseguiti da qualche esponente del Pd in maglietta rossa o bianca a seconda delle circostanze.Ora non c'è dubbio che la figura dominante di quest'estate è stata Salvini, mentre Di Maio è apparso sempre di più come una sorta di ragazzo di bottega, portatore però di posizioni che, vista la forza parlamentare che è alle sue spalle, possono avere effetti devastanti. Salvini è stato dominante su tre questioni: l'immigrazione, l'approccio alle vicende economiche, lo scontro con i magistrati.Sull'immigrazione Salvini, utilizzando il lavoro fatto da Minniti nel 2017, ha dato un ...