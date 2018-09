Sekiro | Shadows Die Twice riceve un nuovo trailer al Tokyo Game Show 2018

From Software spiega perché sta lavorando con Activision per Sekiro : Shadows Die Twice : Sulla scia del suo impressionante E3, From Software ha detto che Activision sta dando allo studio il "necessario supporto" per lo sviluppo dell'atteso Sekiro: Shadows Die Twice. La partnership può sembrare strana, ma il team di Dark Souls ha parlato del perché unire le forze con l'editore sia stata la mossa giusta.In un'intervista con Gamesindustry.biz alla Gamescom, riportata da PC Gamer, il responsabile della community di From, Yasuhiro ...

Gli sviluppatori di Sekiro : Shadows Die Twice spiegano perché non stanno facendo un nuovo Tenchu : Quando si è parlato per la prima volta di Sekiro: Shadows Die Twice l'anno scorso, molti credevano che sarebbe stato un nuovo Tenchu. Eppure, si è rivelato essere un progetto leggermente diverso. Alla Gamescom 2018 DualShockers ha parlato con il responsabile della comunicazione di FromSoftware, Yasuhiro Kitao, e gli ha chiesto se il gioco fosse ispirato alla vecchia e gloriosa serie ninja.Kitao-san ha spiegato che Tenchu ​​era ...

Ottime notizie per Sekiro Shadows Die Twice : nessun piano per le microtransazioni : Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato delle preoccupazioni scaturite da un chiaro riferimento alle microtransazioni presente sulla pagina del PlayStation Store del Regno Unito dedicata a Sekiro: Shadows Die Twice. La presenza di un riferimento ad acquisti in-game opzionali aveva fatto scattare l'allarme ma a quanto pare si tratterebbe di un errore dello store.In molti pensavano che la presenza di Activision come publisher avesse ...

Sekiro : Shadows Die Twice potrebbe proporre le tanto odiate microtransazioni? : La Gamescom 2018 si è rivelata un'importante occasione per dare un'occhiata da vicino a Sekiro: Shadows Die Twice (ne abbiamo parlato all'interno della nostra prova), nuova opera di From Software che rappresenta il post Dark Souls e Bloodborne della tanto apprezzata software house e che quindi è atteso con particolare attenzione dai fan di Miyazaki e soci.Il gioco sembra già essere piuttosto convincente ma non è la qualità a instillare il dubbio ...

Sekiro : Shadows Die Twice avrà dimensioni comparabili a Dark Souls 3 e Bloodborne : Il nostro gioco in termini di portata di sviluppo e di cosa stiamo cercando di creare in termini di mondo e di varietà, non cambierà molto dai nostri recenti giochi". Alla domanda se Sekiro fosse ...

Lo spietato mondo di Sekiro : Shadows Die Twice nel primo video gameplay ufficiale : La Gamescom 2018 si sta rivelando molto importante per tutti coloro che erano curiosi di scoprire nuove informazioni riguardanti Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo progetto dell'acclamato team di From Software.Negli ultimi giorni abbiamo accolto sulle nostre pagine diversi video gameplay più o meno ufficiali ma, come riportato da DualShockers, ora possiamo finalmente condividere del materiale in arrivo direttamente da Activision, publisher ...

Gamescom 2018 : Sekiro Shadows Die Twice - prova : "Intraprendi il cammino verso la vendetta in una nuova avventura di FromSoftware. Esplora il Giappone alla fine del 1500, in pieno periodo Sengoku: un'era violenta percorsa da conflitti brutali e in bilico tra la vita e la morte. Affronta straordinari nemici in un mondo oscuro e perverso. Scatena protesi letali e potenti abilità ninja unendo azione furtiva, movimento verticale e combattimenti viscerali in un'avventura sanguinolenta. Vendicati. ...

Gamescom 2018 : Sekiro : Shadows Die Twice protagonista di alcuni video gameplay : L'importante Gamescom di Colonia continua a regalarci moltissime notizie e novità, ma dall'evento arrivano anche interessanti video che mostrano attesi giochi in azione.Tra i giochi protagonisti della manifestazione si segnala Sekiro: Shadows Die Twice, che si è mostrato nel suo primo filmato di gameplay. Tuttavia, come segnala Gematsu, in rete sono comparsi ulteriori video, pubblicati da varie testate specializzate, che ci permettono di ...

Gamescom 2018 : ecco il primo video di gameplay di Sekiro : Shadows Die Twice : Presentato all'E3 con un trailer che ne mostrava alcuni spezzoni di gameplay, Sekiro: Shadows Die Twice è tra i protagonisti della Gamescom 2018 dalla quale riceviamo oggi un video con una lunga sessione di gameplay del gioco, trasmessa nel corso di un evento tenuto da IGN nell'ambito della kermesse di Colonia.A differenza del trailer d'annuncio dell'E3, qui possiamo ammirare Sekiro in una intera demo giocata in diretta dagli sviluppatori, che ...

Sekiro Shadows Die Twice : Data di uscita e Collector’s Edition : Ci siamo, il momento tanto giunto è finalmente arrivato. Activision annuncia ufficialmente che Sekiro: Shadows Die Twice sarà disponibile salvo imprevisti a partire dal 22 Marzo 2018 su PC, PS4 e Xbox One in versione standard e collector. Sekiro arriva a Marzo 2019 Coloro che decideranno di optare per la Collector’s Edition ad un prezzo non ancora svelato, si porteranno a casa: Il gioco base Una confezione SteelBook ...

Sekiro : Shadows Die Twice uscirà a marzo 2019 - rivelata la data di lancio : Sekiro: Shadows Die Twice uscirà il 22 marzo 2019, questa è la data in cui l'atteso action di From Software farà il suo debutto sugli scaffali dei rivenditori e sugli store online.Il gioco è apparso in preordine su Steam, ma i preordini sono aperti anche per Xbox One e PlayStation 4, riporta Gamingbolt.La conferma della data di lancio giunge niente meno che da From Software stessa, che con un tweet annuncia in via ufficiale la data di arrivo del ...

Activision svela la line-up per la Gamescom 2018 : tra i protagonisti Sekiro : Shadows Die Twice e Call of Duty : Black Ops 4 : Anche se l'E3 2018 si è concluso poco tempo fa, abbiamo un'altra enorme e importante manifestazione letteralmente dietro l'angolo: la Gamescom di Colonia. A partire da martedì 21 agosto 2018, tantissimi publisher di tutto il mondo si incontreranno per mostrare i loro nuovi giochi in arrivo. Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che Activision ha annunciato la sua line-up per l'evento.La sorpresa più grande è che Sekiro: ...

Sekiro : Shadows Die Twice : From Software non comprometterà la sua visione per attrarre un particolare tipo di giocatore : Sekiro: Shadows Die Twice, il prossimo atteso gioco targato From Software, è stato rivelato all'E3 2018 e, a parte la solita eccitazione per un gioco proveniente da uno sviluppatore tanto amato, si è creato un certo livello di apprensione per la loro partnership con Activision.Da allora, alcune persone hanno espresso dubbi sul fatto che Activision potrebbe tentare di rendere più accessibile il gioco di From Software, il che sarebbe enormemente ...