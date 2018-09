Segnali di svolta sullo stallo della Rai | Berlusconi verso l' ok alla presidenza di Foa

Dal 31 luglio la svolta per Honor 8 con aggiornamento Oreo : primi Segnali e come prepararsi : Siamo arrivati al grande giorno, quello più atteso di tutti, per quanto riguarda coloro che sono in possesso di un Honor 8 e che da tempo attendono notizie in merito al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo. come vi abbiamo riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, infatti, è in programma il 31 luglio l'avvio della distribuzione del pacchetto software per uno smartphone che in questi mesi è stato "vittima" di numerosissime ...