Se sei la mia principessa ed eri al Milano Rock Festival | ti prego contattami

Alessandro Baricco 'La mia Procida - isola autentica dove sei sempre un po straniero' : "Procida è un'isola dal mood strano, qui si incontrano caos e distacco dal resto del mondo. Non smetti mai di capirla". Alessandro Baricco parla da Procida. Una casa nascosta sul promontorio di Santa ...

"Voglio che sei la mia donna". Tenta di violentarla a Milano - lei lo prende a calci nelle parti basse e riesce a scappare : "Voglio che sei la mia donna". Con queste parole un pakistano 31enne ha Tentato di stuprare una ragazza nella zona Lambrate di Milano, braccandola alle spalle e cercando di abbassarle i pantaloni. La ragazza è riuscita a reagire prontamente, colpendolo con un calcio ai genitali e scappando. Poco dopo ha raggiunto il fidanzato con cui aveva un appuntamento. Proprio in quel momento, è passata una volante della polizia che si è ...

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian / A letto insieme - video : "Tu sei la mia Romina e io sono il tuo Al Bano" : Coccole, risate e momenti di relax per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, immortalati nello stesso letto nel bel mezzo del risveglio. Sta per nascere un nuovo amore?(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:08:00 GMT)

Ariana Grande dedica una canzone a Pete Davidson : “sei la mia anima gemella” : Ariana Grande e la dedica speciale al fidanzato Pete Davidson: una canzone per la sua “anima Gemella” L’ultimo album di Ariana Grande ha decisamente entusiasmato i fan. Dopo mesi di attesa, infatti, questi hanno finalmente avuto l’occasione di ascoltare il progetto musicale uscito in occasione dei 25 anni della cantante. Questo è sicuramente un periodo felice per […] L'articolo Ariana Grande dedica una canzone a ...

Edoardo Raspelli "violentato a 14 anni"/ "Erano in sei - impossibile raccontarlo a mio padre e a mia madre” : Edoardo Raspelli "violentato a 14 anni. Erano in sei, impossibile raccontarlo a mio padre e a mia madre”. Il dramma del giornalista gastronomico, raccontato in un'intervista(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 09:21:00 GMT)

Astronomia - il picco delle stelle cadenti quest’anno non è a San Lorenzo : tutte le info utili per il grande spettacolo delle Perseidi : Il grande spettacolo delle stelle cadenti si rinnova come ogni anno a metà agosto. Quest’anno il picco delle Perseidi si avrà nella notte tra 12 e 13 agosto. Lo sciame meteoritico delle Perseidi è un fenomeno visibile in estate in direzione della costellazione del Perseo e si manifesta come una serie di scie luminose molto rapide che solcano il cielo notturno. Per poter ammirare questo fenomeno consigliamo di recarsi in posti molto bui, ...

La romantica dedica di Michelle Hunziker al marito Tomaso : “sei la mia luce” : Michelle Hunziker mostra il suo lato romantico su Instagram con una dedica d’amore per il marito Tomaso Trussardi. La showgirl e l’imprenditore sono sposati dal 2014 e hanno avuto due figlie: Celeste e Sole. La loro storia d’amore, iniziata diversi anni dopo la fine del matrimonio di Michelle con Eros Ramazzotti, è riuscita a superare numerose prove e oggi i due sono più innamorati che mai. Anche sui social, la Hunziker non ...

Jeremias Rodriguez su Ignazio Moser dichiara : “Non sei un rimpiazzo” : Ignazio Moser e Jeremias sempre più amici: le parole di Rodriguez sui social Jeremias Rodriguez ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In quella circostanza il giovane fratello di Belen Rodriguez è entrato nella dimora gieffina con la sorella più piccola Cecilia. Quest’ultima, come molti sapranno ormai a menadito, ha conosciuto e si è innamorata in quella occasione di Ignazio Moser, lasciando quindi in diretta Tv ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Diretta e coppie : Riccardo si dichiara : Ida ti amo - sei la mia vita (terza puntata) : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni terza puntata. Falò di confronto tra Ida e Riccardo, un fidanzato in lacrime per una tentatrice e un nuovo falò per una coppia. Gianpaolo e Martina sono sempre più lontani, mentre Raffaela e Andrea devono capire che fare del loro rapporto. Lei è in preda allo sconforto e quando uno dei ragazzi single le cita la frase di una canzone scoppia in lacrime: "Una su un milione è la canzone che mi ha dedicato ...

Temptation Island 2018/ Diretta e coppie : Ida a Davide Matteini "sei la mia terapia" (terza puntata) : Temptation Island 2018, anticipazioni terza puntata. Falò di confronto tra Ida e Riccardo, un fidanzato in lacrime per una tentatrice e un nuovo falò per una coppia(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:23:00 GMT)

“Te ne sei andata proprio oggi - alla mia età”. Antonella Clerici - un lutto che non passerà mai : Un momento davvero particolare nella carriera di quella che senza ombra di dubbio può essere considerata una delle conduttrici più amate nella storia del piccolo schermo italiano. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Clerici, che il prossimo 6 dicembre compirà gli anni e veleggia spedita verso la ricorrenza numero sessanta. Una vita alla conduzione di uno dei programmi entrati di diritto nel cuore degli spettatori, quel La Prova del Cuoco ...

La sensuale Silvia Slitti ed il matrimonio con Pazzini : “sei la mia certezza” [GALLERY] : 1/6 ...