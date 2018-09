Scuole al via | tutti sui banchi

Viaggio con le Scuole in rete alla scoperta dell'Europa : Il Viaggio sarà preceduto da due incontri di approfondimento dedicati ai partecipanti con il professor Luigi Bonatti, docente di economia e politica internazionale all'università di Trento, suBrexit, ...

Nelle Scuole scatta il blitz dei Nas. 'Via i bimbi che non sono vaccinati' : 'Una vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio' commenta l'ex ministro Beatrice Lorenzin, madre di una legge sull'obbligatorietà che resta illesa dopo una battaglia che ha generato più ...

Nelle Scuole scatta il blitz dei Nas. “Via i bimbi che non sono vaccinati” : Sui vaccini la maggioranza ingrana la retromarcia. Dopo avere di fatto cancellato l’obbligo con un blitz al decreto milleproroghe ora è arrivato il dietrofront per mezzo di un emendamento allo stesso provvedimento, che ripristina il divieto di iscrizione a scuole materne e asili dei bambini non in regola con la profilassi....

Scuole più sicure : 'mappatura' via satellite per 40mila edifici : Il ministro dell'Istruzione Bussetti ha annunciato l'inizio del progetto in collaborazione con Asi e Cnr. Migliaia gli...

Scuole sicure - al via la mappatura satellitare di 40mila edifici : Roma, 3 set., askanews, - In collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana e CNR parte una 'mappatura satellitare' degli edifici scolastici italiani che consentirà di fornire 'un quadro dettagliato dei ...

Scuole sicure - al via la mappatura satellitare di 40mila edifici : Roma, 3 set., askanews, - In collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana e CNR parte una "mappatura satellitare" degli edifici scolastici italiani che consentirà di fornire "un quadro dettagliato dei ...

Sei Scuole su 10 non in regola - la Regione : 'Al via verifiche sui progetti di interventi sugli edifici' : Partiranno a giorni le verifiche da parte degli uffici della Regione Campania sui progetti di interventi sugli edifici scolastici presentati da Comuni e Province della Regione. Lo dichiara all'...

Dopo Genova ristrutturare l'Italia : via al piano straordinario per ponti e Scuole : M5s e Lega colgono l'occasione del crollo del ponte Morandi per lanciare una politica di spesa pubblica che il numero due di...

Ristrutturare l'Italia : via al piano straordinario di manutenzione di ponti e Scuole : M5s e Lega colgono l'occasione del crollo del ponte Morandi per lanciare una politica di spesa pubblica che il numero due di...

MAD e offerte di lavoro delle Scuole via email : due servizi in uno : Molti docenti scelgono di inviare la MAD in questo periodo, ma adesso esiste anche un servizio che permette loro di ricevere via email le offerte di lavoro delle scuole della provincia in cui si è inviata, e di restare costamtemente aggiornati. Il servizio è “scuole in Bacheca” e può essere utilizzato da chi invia almeno […] L'articolo MAD e offerte di lavoro delle scuole via email: due servizi in uno proviene da Scuolainforma.

Monta il dissenso M5S sui vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino : Sbagliato rinviare l'obbligo per le Scuole : Dopo la senatrice Elena Fattori, anche Giorgio Trizzino, senatore del M5s e direttore sanitario dell'ospedale Civico di Palermo, esprime dissenso sulla norma del Milleproroghe che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi e afferma di 'condividere in pieno la posizione della senatrice Fattori'.--'Non si ritenga - scrive su Fb - che per garantire l'accesso a asili nido e materne si possa ...

Bologna. Lavori nelle Scuole Saffi di via Panzini : Si rinnovano la copertura e i lucernai degli spogliatoi della palestra delle scuole Saffi di via Panzini. La Giunta comunale di

Sicurezza - via libera della Regione agli interventi in 58 Scuole molisane : La Giunta ha approvato il piano triennale 2018-20202. I finanziamenti riguardano lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico CAMPOBASSO. "Sono 58 le scuole molisane ...

Roma Capitale : Scuole d’Arte e dei Mestieri - al via le iscrizioni per l’anno formativo 2018/2019 : Due i termini per presentare le domande: prima scadenza il 19 luglio, e successivamente dal 3 settembre fino a esaurimento posti Roma – Fino al prossimo 19 luglio sarà possibile presentare domanda d’iscrizione ai corsi formativi delle quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale.Questo il primo termine per accedere alle lezioni base, avanzate e di perfezionamento, programmate per l’anno formativo 2018/2019. Seconda scadenza per le ...