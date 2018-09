Milleproroghe - Governo Lega-M5s pone la fiducia/ Pd occupa Camera - ultime notizie : strappo su Scuola e precari : Milleproroghe 2018, la prima fiducia del Governo Lega-M5s: ultime notizie, deputati Pd occupano l'aula della Camera per iter "eversivo e non corretto". Cosa contiene il decreto?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Scuola - primo sciopero del nuovo anno scolastico/ Ultime notizie - sit-in dei precari davanti al Parlamento : Scuola, primo sciopero del nuovo anno scolastico. Ultime notizie, sit-in dei precari davanti al Parlamento: Anief, "qui per dimostrare che non sono fantasmi"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:20:00 GMT)

Scuola - ultime notizie precariato docenti e Ata : Italia sotto la lente UE : L’Europa guarda alla situazione della Scuola pubblica Italiana ed, in particolar modo, alle denunce presentate dal personale precario AFAM, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dai docenti e dal personale Ata, dai lavoratori della Ricerca. A Bruxelles, come si legge nella nota pubblicata dal sindacato Anief, attendono la sentenza sulla causa Rossato (C-494/17) riguardante i risarcimenti spettanti al personale di ruolo per l’abuso dei ...

PISTOIA - VACCINI : Scuola - 4 AUTOCERTIFICAZIONI FALSE/ Ultime notizie : genitori rischiano 2 anni di carcere : PISTOIA, VACCINI: SCUOLA, 4 AUTOCERTIFICAZIONI FALSE. Ultime notizie, i controlli dei Nas con la banca dati Toscana ha messo in luce l'irregolarità. I genitori rischiano due anni di carcere.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:30:00 GMT)

INVALSI E ALTERNANZA : MATURITÀ CAMBIA/ Ultime notizie - M5s : “Test una delle tante follie della Buona Scuola” : MATURITÀ senza INVALSI, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Maturità senza Invalsi - obbligo rinviato al 2020/ Ultime notizie Scuola : non sarà requisito per ammissione : Maturità senza Invalsi, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Scuola - ultime notizie precari : Anief ‘Cosa hanno fatto di male per meritarsi questo?’ : Durissima presa di posizione del sindacato Anief nei confronti della maggioranza in merito all’emendamento che intende abrogare il comma 3-quienquies, articolo 6, attraverso il quale si sarebbero riaperte ai precari le Graduatorie ad esaurimento. Se l’emendamento soppressivo verrà approvato, si assisterà ad un vero e proprio licenziamento di massa nella Scuola pubblica, un atto scellerato di cui la maggioranza dovrà ...

Scuola - concorso DS ultime notizie : incontro Miur-sindacati per avvio prova scritta : La questione riguardante il concorso per dirigenti scolastici è particolarmente sentita in ambito scolastico a motivo dell’emergenza reggenze. Anche il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha promesso un tempestivo intervento al fine di accelerare la presa in servizio dei vincitori del prossimo concorso. A tal proposito, si rende noto che, nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro […] L'articolo Scuola, concorso DS ...

Scuola - DIETROFRONT SUI VACCINI : AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 2019/ Ultime notizie - Governo : insorge opposizione : VACCINI, nuovo emendamento: prorogata l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, DIETROFRONT del Governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida FINO a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Contratto Scuola - ultime notizie stipendi docenti e ATA : Bussetti parla di ‘facili promesse’ : Ennesima intervista rilasciata dal ministro Bussetti in questi giorni che precedono l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019. Il neo titolare del dicastero di Viale Trastevere, dopo aver parlato a Quotidiano.net su supplenze e sostegno, si è concesso ai microfoni della nota testata ‘Famiglia Cristiana’. Questa volta l’argomento è uno dei più sentiti dal personale scolastico, ovvero quello del rinnovo ...

VACCINI - VIETATA ISCRIZIONE A Scuola A BIMBI NON IMMUNIZZATI/ Ultime notizie - maggioranza fa dietrofront : SCUOLA e obbligo VACCINI, allontanati bambini non in regola. Ultime notizie: centinaia di casi da nord a sud della nostra penisola, respinti i BIMBI non vaccinati(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:51:00 GMT)

Contratto Scuola ultime notizie : nuovo incontro all’Aran per il rinnovo CCNL dirigenza : Una delle questioni più urgenti che riguardano la scuola è, senza dubbio, quella riguardante il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Si ritiene, infatti, che il rinnovo di Contratto messo a punto lo scorso anno abbia dato poco o nulla al personale scolastico, soprattutto dal punto di vista economico. A molti è sembrato un ‘atto di […] L'articolo Contratto scuola ultime notizie: nuovo incontro all’Aran per il ...

Scuola - è caos vaccini - ultime notizie : ‘Su docenti e presidi gravano responsabilità e decisioni’ : La questione vaccini a Scuola fa discutere, ancora una volta, il mondo politico. E’ un caos completo, come sottolinea il sito di Radio Cusano Campus, visto che l’emendamento al decreto Milleproroghe rinvia, di fatto, di un anno l’obbligo vaccinale per i bimbi iscritti alla Scuola dell’infanzia e agli asili nido nella fascia di età tra i 0 e i 6 […] L'articolo Scuola, è caos vaccini, ultime notizie: ‘Su docenti ...