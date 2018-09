Scuola - si torna in classe in 4 regioni. Domani primo sciopero : Roma, 10 set., askanews, - Riparte la Scuola in quattro regioni: lezioni oggi al via in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. E anche se in molte regioni non si è ancora tornati sui ...

Scuola - Bussetti e la 'patata bollente' delle supplenze : ecco perchè qualcosa non torna : Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all’emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell’anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la ‘supplentite esiste ma se rapportata al ...

Scuola : in 8 milioni tornano sui banchi. Bussetti : 'Che manchino supplenti un falso problema' : Scuola, si riparte. Lunedì suonerà la campanella per 8 milioni di studenti. E, alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico, il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, sottolinea come sia un "...

Scuola : 8 mln studenti tornano sui banchi : ANSA, - ROMA, 9 SET - Sono circa 8,6 milioni gli studenti delle scuole statali e paritarie che torneranno sui banchi. La maggior parte di loro, oltre 7 milioni, frequenterà la Scuola statale. Per il ...

Scuola - organico docenti 2018/9 e supplenze : ecco i numeri - ‘Bussetti - i conti non tornano’ : Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i dati riguardanti gli alunni che torneranno dietro i banchi per il nuovo anno scolastico 2018/2019, non tralasciando di citare, ovviamente, anche i numeri riguardanti i docenti che compongono l’organico dell’autonomia e l’organico di fatto. I numeri della Scuola pubblica per l’anno scolastico 2018/9: alunni in calo, specie al Sud Gli studenti delle scuole statali ...

Scuola : oltre 8 milioni di studenti tornano tra i banchi : Quanti studenti siederanno quest’anno fra i banchi? Quante sono le classi nella Scuola statale e qual è l’organico dei docenti? Una panoramica dei principali dati del sistema scolastico italiano per l’anno scolastico 2018/2019 è disponibile da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Quest’anno sono circa 8,6 milioni gli studenti delle scuole statali e paritarie che torneranno sui banchi. La maggior parte di ...

I vaccini ritornano obbligatori a Scuola : Roma, 5 set., askanews, - Retromarcia della maggioranza sui vaccini. Si punta a chiudere di nuovo le porte di ingresso di materne e asili ai bambini non vaccinati. 'La maggioranza M5s-Lega della ...

Vaccini tornano obbligatori a Scuola Presidi : «Parlamento ci ha ascoltato» : Ma la circolare a doppia firma Salute-Istruzione continua a dire che per entrare in classe basterebbe la semplice autocertificazione delle famiglie

Vaccini - la maggioranza ci ripensa : torna l’obbligo per l’iscrizione dei bambini a Scuola : La maggioranza ci ripensa e ripristina l'obbligo vaccinale: i bambini per frequentare asili nido e scuole materne dovranno dimostrare di essere vaccinati. A stabilirlo è un emendamento al decreto Milleproroghe che cancella quello precedente approvato in estate al Senato, con il quale si riteneva sufficiente per l'ingresso a scuola il rilascio di un'autocertificazione.Continua a leggere

