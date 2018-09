: Scuola, ritorno in classe in 4 regioni - NotizieIN : Scuola, ritorno in classe in 4 regioni - CyberNewsH24 : #Scuola, ritorno in classe in 4 regioni - TelevideoRai101 : Scuola, ritorno in classe in 4 regioni -

La campanella suona oggi per gli studenti di quattro,Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo e Basilicata e per alunni di alcune scuole del Lazio Sui banchi sono già tornati il 5 scorso gli alunni in Alto Adige. Gli ultimi a rientrare il 20 settembre prossimo saranno i ragazzi e le ragazze che abitano in Puglia. In totale quest'anno gli studenti saranno oltre 8,6 milioni, di cui 7 milioni frequenteranno lastatale.(Di lunedì 10 settembre 2018)