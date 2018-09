Scuola : prima campanella in Sicilia - ma gli alunni sono sempre di meno : Anche i ragazzi della Regione Sicilia hanno iniziato la Scuola, dopo circa tre mesi di vacanze estive. I primi alunni a tornare sui banchi sono stati quelli residenti in alto Adige lo scorso 5 settembre, mentre oggi, 19 settembre 2018, tocca ai ragazzi di Abruzzo, Piemonte, Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Nella provincia di Palermo, alcuni istituti hanno iniziato le lezioni in maniera anticipata. La Scuola elementare Giovanni XXIII di via ...

Scuola : prima campanella in Sicilia - ma gli alunni sono sempre di meno : Anche i ragazzi della Regione Sicilia hanno iniziato la Scuola, dopo circa tre mesi di vacanze estive. I primi alunni a tornare sui banchi sono stati quelli residenti in alto Adige lo scorso 5 settembre, mentre oggi, 19 settembre 2018, tocca ai ragazzi di Abruzzo, Piemonte, Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Nella provincia di Palermo, […] L'articolo Scuola: prima campanella in Sicilia, ma gli alunni sono sempre di meno proviene da ...

Terremoto L’Aquila : riapre oggi la prima Scuola dentro le mura dopo il sisma del 2009 : oggi, a L’Aquila, riapre la prima scuola nel centro storico dopo il sisma del 2009: 200 bambini e 20 insegnanti si ritroveranno presso l’Istituto Micarelli. La settimana scorsa un’altra scuola privata, la Dottrina Cristiana, ha riaperto i battenti, dopo i lavori di demolizione e ricostruzione, appena fuori dalle mura cittadine: il ritorno sui banchi della Micarelli avviene invece in pieno centro storico, tra Santa Maria di ...

Scuola/ La prima lezione (ai prof) di C.S. Lewis per cominciare bene : "Il compito del moderno educatore non è di disboscare giungle, ma di irrigare deserti" (C.S. Lewis). Per farlo e per ricominciare, serve stupore. GIANLUCA ZAPPA(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 06:10:00 GMT)

Scuola - diplomati magistrali : CUB Veneto invita allo sciopero ‘Senza di loro - collasso Scuola pubblica primaria’ : Lo sciopero di martedì prossimo, 11 settembre, dovrà rappresentare un chiaro segnale dei lavoratori della scuola, la voglia di lottare per arrivare ad una vera definitiva soluzione del precariato. Lo afferma CUB scuola del Veneto, attraverso una nota tramite la quale rende noto di aver ‘chiesto ed ottenuto un incontro con il direttore dell’USR del Veneto per chiarire gli […] L'articolo scuola, diplomati magistrali: CUB Veneto invita ...

Scuola/ La prima mossa dell'educazione è uno sguardo umano : Educatore è chi, con uno sguardo umano, una semplice vicinanza, sta vicino a chi manifesta un bisogno e domanda di essere accolto, spesso senza neppure saperlo. WALTER IZZO(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 06:10:00 GMT)

Milano : inaugurata a Melzo Scuola primaria hi-tech inserita in programmi didattici Apple : Una folla adeguata all’importanza dell’appuntamento si è materializzata stamattina a Melzo per l’inaugurazione della nuova primaria, frutto della sinergia tra Tangenziale Esterna SpA (6,4 milioni di euro di finanziamento) e Comune (iter di progettazione e costruzione), che il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone ha citato come «un’eccellenza europea nella gestione degli appalti». Quasi ...

Scuola/ Prima media - come ridare carne alle parole? : Stando alla "certificazione delle competenze" i bambini che escono dalle elementari dovrebbero sapere tutto. Invece con loro si deve ricominciare da capo. CORRADO BAGNOLI(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:10:00 GMT)

Milano : troppi scarafaggi - Scuola primaria chiusa per disinfestazione : Gli alunni trasferiti nella vicina materna. L'Ats aveva disposto già a luglio le operazioni contro le blatte: "Problema non ancora risolto"

Milano : apre Scuola primaria hi-tech inserita in programmi didattici Apple : A Melzo fervono gli ultimi preparativi in vista della cerimonia che, a partire dalle 10 di sabato, scandirà l’apertura ufficiale della nuova primaria per 500 bambini finanziata in toto (6,4 milioni di euro) da Tangenziale Esterna SpA e inserita nei programmi didattici della Apple. Alla vernice dell’istituto, che, sin dai primi giorni di lezione, si rivelerà un’eccellenza fra gli edifici scolastici high-tech, presenzieranno, ...

Scuola - prima campanella in Alto Adige : ma in cambio i ragazzi avranno vacanze da record : Sono stati i 92mila studenti della Provincia di Bolzano i primi a tornare in classe, da stamattina. Ecco il calendario regione per regione. Le incognite di quest'anno scolastico dalle supplenze ai tanti istituti senza preside