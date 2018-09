Scuola | mancano i prof | domani sciopero dei precari

ilgiornale

(Di lunedì 10 settembre 2018) L'anno scolastico si era aperto con il caos vaccini. Dopo una serie di emendamenti al Milleproroghe, è stato stabilito l'obbligo vaccinale per la frequenza scolastica di nidi e materne, ma con la possibilità di presentare l'autocertificazine, valida fino al 10 marzo. Data entro la quale i genitori dovranno consegnare agli istituti i certificati ufficiali.Chiusa una parentesi però, se ne apre subito un'altra. A mettere in tilt il sistema stavolta sono le cattedre scoperte. Secondo quanto riporta il Corriere, nei giorni scorsi i sindacati hanno lanciato l"allarme: a loro dire c"è il rischio che delle 57mila assunzioni programmate dal ministero dell"Istruzione, se ne faranno solo 37mila, al massimo 40mila se andrà bene, per mancanza di candidati con i requisiti necessari, ritardi ed errori nelle graduatorie."Lavoriamo da settimane per consentire un avvio ordinato - ha replicato il titolare ...