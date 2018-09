Scuola | il ministro Bussetti vuole sostituire anche i test Invalsi

Scuola - ministro Bussetti : ‘Pon Istruzione per formazione ad hoc dei docenti di lingue’ : Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, in una delle tante interviste concesse in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ha espresso l’idea di poter utilizzare il Pon Istruzione (Programma Operativo Nazionale) per una formazione ad hoc dei docenti di lingue. Pon Istruzione per formazione specifica dei docenti di lingue Lo ha ribadito il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore‘ in […] L'articolo Scuola, ministro ...

Scuola - Toccafondi contro ministro Bussetti : ‘Governo da Indietro tutta - senza il genio di Arbore’ : L’ex sottosegretario all’istruzione, Gabriele Toccafondi, ha voluto commentare le ultime decisioni in ambito scolastico contenute nel decreto Milleproroghe e le recenti dichiarazioni del neo ministro Marco Bussetti. Gabriele Toccafondi: ‘Governo e ministro dell’istruzione nostalgici dei tempi antichi’ ‘In un mondo che va avanti e che pone i nostri ragazzi in una situazione sempre più competitiva coi coetanei ...

Scuola - emergenze supplenze e sostegno : parla il ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato intervistato dal noto portale Quotidiano.net a proposito di diverse problematiche legate al mondo della Scuola, a cominciare da quella relative alle supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha affermato che il ministero sta lavorando affinchè l’avvio del nuovo anno scolastico avvenga in modo ordinato: ‘La mancanza di alcuni docenti è […] L'articolo ...

Scuola - il ministro Bussetti : "Troppe supplenze sono un danno" : Intervista al titolare del dicastero dell'Istruzione sull'emergenza cattedre. "Ripensare il reclutamento dei professori, serve visione pluriennale"

Scuola - flop assunzioni 2018/9 : Cgil ‘Ministro Bussetti - reclutamento docenti va rivisto’ : Il segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, ha parlato dell’apertura del nuovo anno scolastico 2018/2019 ed in particolar modo del completamento delle nomine in ruolo del personale docente, definendolo come una delle ‘emergenze’. assunzioni anno scolastico 2018/9 un ‘flop’ secondo Francesco Sinopoli Sinopoli, in un editoriale pubblicato sull’edizione odierna di ‘Italia Oggi‘, ...

Scuola - ministro Bussetti : svolta o continuità con il governo Renzi-Gentiloni? : Un articolo pubblicato dalla testata ‘Il Sussidiario’ non risparmia le critiche nei confronti del neo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti: l’articolo, firmato Mauro Monti, vice-presidente nazionale dell’associazione DiSAL (Dirigenti scuole autonome e libere), pone l’accento sul fatto che il ministro stia concedendo tutta una serie di interviste per sponsorizzare il cambiamento promesso dal suo governo. ...

Scuola - ministro Bussetti sui temi rinnovo di contratto e concorsi : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si presenta all’inizio del nuovo anno scolastico con le stesse promesse di chi l’ha preceduto, promesse che, però, dovranno trovare conferme. Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il numero del dicastero di Viale Trastevere, ha ribadito come l’Italia possieda ‘gli insegnanti più vecchi d’Europa: ma presto moltissimi di ...

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza Scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere

Scuola - intervista al ministro Bussetti : «Più tempo pieno contro la fuga dai banchi al Sud» : La prima promessa è facile da realizzare. Il 12 settembre il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti tornerà a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico,...

Scuola - ministro Bussetti ha incontrato i sindacati : ecco l’esito del confronto : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha incontrato ieri una rappresentanza dei sindacati al dicastero di Viale Trastevere. Come riferito dalla Cisl Scuola, l’incontro ha riguardato principalmente il tema degli obblighi vaccinali e dei relativi adempimenti in relazione alla frequenza delle attività scolastiche ma è già prevista una successiva fase di confronto con le forze sociali per quanto riguarda le altre ...

Scuola - ministro Bussetti attacca le modalità ‘assunzione docenti Buona Scuola’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Giornale‘, all’interno della quale ha toccato diversi argomenti e problemi riguardanti il mondo della Scuola. Ci si avvicina all’inizio dell’anno scolastico e, naturalmente, il pensiero è quello relativo alle oltre centomila supplenze ‘irrinunciabili’, all’insufficiente numero di dirigenti ...

Scuola - Ministro Bussetti promette concorso a settembre ma problemi si moltiplicano : All'avvicinarsi del nuovo anno scolastico , a metà settembre, si fa la conta dei problemi , che continuano ad aumentare, anziché diminuire con la nuova amministrazione: fondi non spesi per l' edilizia ...

Scuola - ministro Bussetti : da settembre partono i concorsi - : Lo ha detto il responsabile del dicastero dell'Istruzione a margine del Meeting di Cl, sui processi di selezione in programma: "Saranno utilizzati per il nuovo reclutamento sia per il personale ...

Scuola - ministro Bussetti : incontro al Miur con i sindacati - il comunicato ufficiale : Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, Cisl Scuola rende noto che giovedì prossimo, 23 agosto, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, incontrerà in Viale Trastevere una delegazione delle principali organizzazioni sindacali. Questa la nota diffusa poco fa dal sindacato di Maddalena Gissi. ministro Bussetti incontra i sindacati giovedì 23 agosto ‘Come richiesto dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni, ...