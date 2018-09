Scuola | Bussetti | ‘Arrivato tardi ma qualcosa sto facendo | smartphone in classe? Discorso

Scuola - ministro Bussetti : ‘Pon Istruzione per formazione ad hoc dei docenti di lingue’ : Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, in una delle tante interviste concesse in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ha espresso l’idea di poter utilizzare il Pon Istruzione (Programma Operativo Nazionale) per una formazione ad hoc dei docenti di lingue. Pon Istruzione per formazione specifica dei docenti di lingue Lo ha ribadito il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore‘ in […] L'articolo Scuola, ministro ...

Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all'emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell'anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la 'supplentite esiste ma se rapportata al

Scuola : in 8 milioni tornano sui banchi. Bussetti : 'Che manchino supplenti un falso problema' : Scuola, si riparte. Lunedì suonerà la campanella per 8 milioni di studenti. E, alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico, il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, sottolinea come sia un "...

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato i dati riguardanti gli alunni che torneranno dietro i banchi per il nuovo anno scolastico 2018/2019, non tralasciando di citare, ovviamente, anche i numeri riguardanti i docenti che compongono l'organico dell'autonomia e l'organico di fatto. I numeri della Scuola pubblica per l'anno scolastico 2018/9: alunni in calo, specie al Sud Gli studenti delle scuole statali

Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, durante un'intervista rilasciata alla rivista 'Panorama', ha parlato di diversi argomenti, sollecitato dalle domande della giornalista Emanuela Fiorentino. E' stato chiesto al nuovo titolare del dicastero di Viale Trastevere quale sia il suo rapporto con colei che l'ha preceduto, vale a dire Valeria Fedeli. 'Personalmente la rispetto.' è stata la

L'ex sottosegretario all'istruzione, Gabriele Toccafondi, ha voluto commentare le ultime decisioni in ambito scolastico contenute nel decreto Milleproroghe e le recenti dichiarazioni del neo ministro Marco Bussetti. Gabriele Toccafondi: 'Governo e ministro dell'istruzione nostalgici dei tempi antichi' 'In un mondo che va avanti e che pone i nostri ragazzi in una situazione sempre più competitiva coi coetanei

Scuola - Bussetti : "Sblocchiamo subito oltre 1 miliardo di stanziamenti per edilizia scolastica". : Tempi più rapidi per l'assegnazione agli Enti locali delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole, pagamenti diretti agli Enti beneficiari dei finanziamenti, senza passaggi intermedi. ...

Scuola - Bussetti : "Un miliardo per l'antisismica"/ Regioni : "Accordo positivo - ma risorse insufficienti" : Scuola, ministro Bussetti: "Un miliardo per l'antisismica". Ultime notizie, le Regioni in coro: "Accordo è positivo, ma le risorse sono insufficienti".(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Ennesima intervista rilasciata dal ministro Bussetti in questi giorni che precedono l'avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019. Il neo titolare del dicastero di Viale Trastevere, dopo aver parlato a Quotidiano.net su supplenze e sostegno, si è concesso ai microfoni della nota testata 'Famiglia Cristiana'. Questa volta l'argomento è uno dei più sentiti dal personale scolastico, ovvero quello del rinnovo

Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, è stato intervistato dal noto portale Quotidiano.net a proposito di diverse problematiche legate al mondo della Scuola, a cominciare da quella relative alle supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha affermato che il ministero sta lavorando affinchè l'avvio del nuovo anno scolastico avvenga in modo ordinato: 'La mancanza di alcuni docenti è

Scuola - il ministro Bussetti : "Troppe supplenze sono un danno" : Intervista al titolare del dicastero dell'Istruzione sull'emergenza cattedre. "Ripensare il reclutamento dei professori, serve visione pluriennale"

Scuola/ Personale - cattedre - concorsi : l'agenda seria di cui Bussetti non parla : Per il ministro dell'Istruzione una piccola riforma dell'esame di Stato potrebbe rendere la SCUOLA migliore. Pare non rendersi conto che il sistema è vicino al collasso. ANNAMARIA INDINIMEO(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Valutazione, è arrivato lo standard che mancava, di D. NotarbartoloSCUOLA/ Bussetti, il finto rivoluzionario che realizza il programma di Renzi, di M. Monti