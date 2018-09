Scuola al via in 4 regioni fra vecchi e nuovi problemi | sicurezza e precariato

Scuola al via senza prof ma con lo sciopero Sempre meno studenti : Decine di migliaia di cattedre scoperte e precari in sciopero già da domani. Nelle scuole statali ci sono 75 mila iscritti in meno dell’anno scorso: calo soprattutto al Sud e in Piemonte . Al centro delle criticità la sicurezza degli edifici scolastici

Scuola - supplenze 2018/9 : come e dove inviare la domanda di Messa a Disposizione (MAD) : La domanda di MAD (acronimo di Messa a Disposizione), è quello strumento che offre la possibilità agli aspiranti docenti e a tutti coloro che ambiscono a lavorare all’interno della Scuola di farsi conoscere dai Dirigenti Scolastici degli istituti, inviando la propria candidatura. domanda MAD: dove inviarla? Maggiori possibilità al Nord e nelle scuole di provincia E’ opportuno ricordare come non esista […] L'articolo Scuola, ...

Ex Fadda - riparte la Scuola di musica : via alle iscrizioni : SAN VITO DEI NORMANNI - Sono riprese le attività della World Music Academy , Wma, , la scuola di musica dell' ExFadda, progetto che da sei anni opera sotto le volte dell'ex stabilimento di San Vito ...

Maturità senza Invalsi - obbligo rinviato al 2020/ Ultime notizie Scuola : non sarà requisito per ammissione : Maturità senza Invalsi, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"

Scuola al via non solo in Italia : in Francia e negli Usa arriva la settimana supercorta di 4 giorni : Al via il nuovo anno scolastico non solo nel nostro Paese. Tra i soliti problemi Italiani, diamo uno sguardo al resto del mondo, che si interroga sempre di più su come organizzare l'orario scolastico e sull'uso delle tecnologie in classe. Da quest'anno in Francia e negli Usa si sperimenta la settimana "supercorta" con soli 4 giorni di Scuola.Continua a leggere

Scuola/ Autonomia - concessione - buoni per tutti : l'unica via per salvare il sistema : Le ricette di Bussetti appaiono palliativi e il sistema-SCUOLA procede a passo lento ma continuo verso il collasso. La proposta di Boldrin andrebbe ripresa e attuata. MARCO LEPORE

Londra. Investe volontariamente una bimba all’uscita da Scuola e fugge via : è caccia all’uomo : L'incidente ha avuto luogo nei pressi della Claremont High School di Harrow, a nord di Londra. Kiana era uscita da pochi minuti in quello che era il suo primo giorno di scuola. Suo fratello era venuto a prenderla: avrebbe avuto una discussione "sullo stile di guida" con l'uomo che ha poi investito la ragazzina.Continua a leggere

Una Scuola antisismica a Casacalenda - dal 10 settembre al via l'ultima fase dei lavori : Per completare il nuovo polo, a servizio del territorio. L'annuncio del capogruppo di Forza Italia Nico Romagnuolo CAMPOBASSO. 'Scuole sicure', ripartiranno lunedì 10 settembre i lavori di ...

Vaccini e Scuola - presidi : "Ritirare l'emendamento che rinvia l'esclusione" : A pochi giorni dall'inizio delle lezioni, resta la confusione tra legge Lorenzin e circolare ministeriale. Rezza, Iss,: "Sospendere l'obbligo è decisione avventata"

Scuola - VIA LIBERA A PANINI E 'SCHISCETTA' DA CASA/ Benevento - Consiglio di Stato dà torto a Clemente Mastella : Il Consiglio di Stato dà torto al sindaco di Benevento Clemente Mastella che aveva vietato ai genitori di dare a figli il pranzo fatto in CASA, ecco di cosa si tratta

Pasticcio al concorso dei precari della Scuola. Consiglio di Stato invia atti alla Consulta - ma non lo sospende : Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa del concorso straordinari per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati", della cosiddetta legge sulla Buona scuola.In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse.La decisione con cui la sesta ...

All'appello mancano i presidi : Scuola al via con 112 reggenze : Tecnicamente è impossibile ma i presidi della Capitale sembra abbiano acquisito il dono dell'ubiquità, riuscendo a gestire la direzione di più scuole insieme. Si chiamano reggenze e rappresentano il ...

La Scuola al via senza prof - ma la soluzione non è una sanatoria : L’anno scolastico non parte sotto i migliori auspici. Difficilmente, alla prima campanella, gli studenti vedranno tutti gli insegnanti al loro posto e destinati a rimanere sulla cattedra per tutto l’anno. ...

Scuola - Bussetti : al via nuovi concorsi e a settembre nuovo progetto per la maturità : Ci siamo dati un metodo: analizzare nel dettaglio le criticità, studiare i dati, definire correttivi e condividerli con il mondo dell'istruzione. È così che agiremo per modificare ciò che non ha ...