SCUM - prova

eurogamer

: #SCUM: per prepararvi al combattimento, leggete le etichette degli alimenti! #prova - Eurogamer_it : #SCUM: per prepararvi al combattimento, leggete le etichette degli alimenti! #prova -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Era da un po' di tempo che sul nostro radar dei titoli da tenere sotto osservazione non passava un esponente del genere Survival che, prima dell'ascesa inarrestabile dei Rattle Royale, spopolava come fenomeno tra youyuber, streamer e coraggiosi giocatori che non avevano timore di affrontare una vasta mappa colma di pericoli e spesso bug, partendo ignudi e disarmati. Ne abbiamo visti tanti, tantissimire ad imporsi come riferimento o quantomeno proporre meccaniche innovative e peculiari che spostassero l'attenzione verso di loro. Molti non ce l'hanno fatta, affossati dall'oblio e dai problemi di codice di un eterno early access, altri invece hanno resistito e sono ancora giocati. Oltre ad H1Z1, Rust e pochi altri, c'è questoa far lampeggiare nuovamente la lucina grazie ad un complesso sistema di simulazione della vitalità del nostro avatar, che ci ha distratto per un momento ...