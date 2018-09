SCLEROSI MULTIPLA | NUOVA CURA COL METODO BONORI Ultime notizie | passi in avanti anche

SCLEROSI MULTIPLA - nuova cura col Metodo Bonori/ Ultime notizie : onde d'urto per aumentare la forza muscolare : Sclerosi multipla, nuova cura col Metodo Bonori: l'impiego delle onde d'urto per migliorare l'autonomia dei malati e aumentarne la forza muscolare, ecco in cosa consiste.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:37:00 GMT)

SCLEROSI MULTIPLA : nuovo modo per predire la velocità di progressione della malattia : Risulta molto importante conoscere, sin dalle prime fasi della malattia, la velocità con la quale più probabilmente la Sclerosi multipla potrà progredire nel successivo decorso. A tale scopo sono stati studiati diversi biomarcatori che possono essere misurati mediante analisi del sangue e/o del fluido cerebrospinale: l'utilità di tali esami consiste nella possibilità di programmare più opportunamente e adeguatamente gli interventi terapeutici ...

Malato di SCLEROSI MULTIPLA aggredito e mandato in coma per una rapina : ecco chi è l'aggressore : L'opposizione politica a Milano ha commentato duramente l'episodio di criminalità. "ecco le tragiche conseguenze della presenza di migliaia di clandestini in una Milano totalmente allo sbando e nel ...

Introito di sale con la dieta e SCLEROSI multipla : La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale la cui eziologia rimane a oggi ancora sconosciuta. In soggetti geneticamente predisposti, i fattori ambientali giocano un ruolo fondamentale nell’eziopatogenesi della malattia e sono spesso chiamati in causa per spiegare l’aumento di incidenza della sclerosi multipla osservato negli ultimi decenni. Tra i fattori ambientali più studiati negli ...

SCLEROSI MULTIPLA - un trattamento promettente contro la forma progressiva : (foto: Pixabay) Un nuovo trattamento farmacologico è risultato efficace nella lotta contro la Sclerosi multipla progressiva, mettendo un forte freno all’atrofia cerebrale, un segno tipico della malattia che si manifesta nella riduzione di una parte del cervello. Il farmaco in questione è ibudilast, testato da un team di ricerca coordinato dalla Cleveland Clinic negli Usa in uno studio clinico di fase due, lo stadio intermedio della ...

SCLEROSI MULTIPLA - AISM : DALLA VELA ALLE NUOVE CURE / Ultime notizie : dall'America arriva l'Ibudilast : SCLEROSI MULTIPLA, l’AISM la combatte con gli sport velistici: Ultime notizie, il caso del malato rapinato a Milano e mandato all'ospedale, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:22:00 GMT)

SCLEROSI MULTIPLA - l’AISM la combatte con gli sport velistici : Sclerosi multipla, l’AISM la combatte con gli sport velistici: ultime notizie, il caso del malato rapinato a Milano e mandato all'ospedale, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:38:00 GMT)

Aggredisce un malato di SCLEROSI MULTIPLA e lo manda in ospedale per rapinarlo : trovato : E' stato individuato il presunto aggressore che, il 25 agosto, avrebbe fatto cadere per terra in via Boscovich un 47enne affetto da sclerosi multipla, che aveva battuto violentemente la testa ed era ...

SCLEROSI MULTIPLA - un nuovo biomarcatore per predirne evoluzione : Roma, 31 ago., askanews, - Esiste una correlazione, già nelle fasi precoci di malattia, tra i livelli liquorali della proteina beta-amiloide e il peggioramento clinico nei malati affetti da Sclerosi ...

SCLEROSI MULTIPLA progressiva : la pillalo riduce l’atrofia cerebrale : Nuove speranze per le persone che soffrono di Sclerosi multipla progressiva, la forma più grave della malattia neurologica, caratterizzata da un graduale declino funzionale. Uno studio multicentrico dimostra che l’ibudilast, un farmaco che si somministra per bocca, rispetto a placebo è in grado di ridurre l’atrofia cerebrale causata dalla patologia. In un periodo di osservazione di 2 anni, la perdita di tessuto nel gruppo trattato è ...

Gomma da masticare a base di cannabis per combattere SCLEROSI MULTIPLA e fibromialgia - : A metterla a punto un'equipe di scienziati della casa farmaceutica americana AXIM Biotechnologies, Inc., tra le aziende più attive al mondo nella sperimentazione della cannabis sul fronte terapeutico.

Temptation Island - Georgette Polizzi e la SCLEROSI MULTIPLA : 'ho avuto una ricaduta ma credo nel day-after' : C'è sempre un 'day after' per tutti noi e lo stesso vale per Georgette Polizzi . L'ex concorrente di Temptation Island ha voluto comunicare tramite un post su Instagram le sue abitudinali condizioni ...

SCLEROSI MULTIPLA : la teoria di Zamboni nei testi di neurologia : Nella seconda edizione del testo di neurologia Neuroinfiammation, appena pubblicato, il prof. Paolo Zamboni dell’Università di Ferrara è autore del capitolo 29 intitolato “The Contribution of Extra Cranial Venous Drainage to Neuro-Inflammation in Multiple Sclerosis” (Il contributo del drenaggio venoso extra cranico alla neuroinfiammazione nella Sclerosi Multipla). Secondo il prof. Zamboni, il ruolo delle vene extracraniche nella patogenesi delle ...

Georgette Polizzi - lotta contro la SCLEROSI multipla/ La ricaduta : “Non stavo in piedi… sfinita e dolorante!” : Georgette Polizzi continua a lottare come una vera leonessa contro la sclerosi multipla. Proprio negli ultimi giorni aveva fatto passi in avanti fino alla nuova ricaduta.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:36:00 GMT)