Sassari | saluto fascista al funerale | 23 persone identificate e denunciate

ilfattoquotidiano

: Saluto romano al funerale del professor Todini, 23 indagati a Sassari - SkyTG24 : Saluto romano al funerale del professor Todini, 23 indagati a Sassari - insopportabile : Sassari, Sardegna, Italia, 2018. Un funerale con una commemorazione fascista con tanto di bandiera sulla bara e sa… - repubblica : #Sassari Funerale fascista (con saluto romano) per il docente universitario Todini -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Per tre volte al richiamo “camerata Giampiero Todini”, una ventina di uomini schierati aveva alzato il braccio. Ora tutti i partecipanti alromano aldel docente universitario avvenuto il 2 settembre a, risultano indagati dalla Procura sassarese. La notizia è riportata da La Nuova Sardegna. Si tratta di 23dalla Digos grazie ai video girati all’esterno della chiesa. Secondo quanto scrive il quotidiano sardo sarebbe solo l’inizio in quanto l’indagine della Procura diprosegue e potrebbe allargarsi. In Procura c’è un fascicolo aperto e ci sono ipotesi di reato per i funerali dell’assistente ordinario di Storia del diritto italiano all’Università di. Tra gli indagati anche il figlio del defunto, Luigi Todini, esponente di Casapound. Ilromano aveva suscitato polemiche su Facebook ed era ...