Sanità | la Regione investe per un vaccino contro il cancro De Luca | «A novembre fine del

Sanità - ecco il filtro anti-tangenti Affari e imprenditori amici - la Regione blinda gli acquisti : Corruzione e sprechi: i medici possono aggirare le gare d'appalto. Così Regione Lombardia corre ai ripari, mentre a livello nazionale il governo discute della legge «spazzacorrotti». L'esempio è ...

Regione - è Graziano il nuovo presidente della commissione Sanità : È Stefano Graziano il nuovo presidente della commissione regionale Sanità. L'esponente del Pd, presidente campano del partito, è stato eletto con 20 voti a favore. La carica era rimasta vacante in ...

REGIONE " Stefano Graziano nuovo presidente della commissione Sanità : via ad ispezioni in tutte le strutture della Campania : 13:46:37 Stefano Graziano è il nuovo presidente della commissione sanità della REGIONE Campania. Il consigliere del Partito democratico è stato eletto questa mattina e subentra a Lello Topo, uomo di ...

Regione Campania - Stefano Graziano eletto presidente della Commissione Sanità - : Stefano Graziano, consigliere regionale del Pd, è stato eletto presidente della quinta Commissione Sanità e Sicurezza sociale del Consiglio regionale della Campania. "Un incarico di grande ...

Cittadinanzattiva "Regione Marche-Sanità nel piceno" : ... di risolvere le lungaggini delle liste di attesa, in attesa di risolvere l'atavico problema dei posti letto e della carenza del personale, non possiamo assistere ad una politica che prevede spese ...

Sanità. Regione Lazio proroga esenzione per comuni colpiti sisma : Sanità – Regione Lazio – “La Regione Lazio ha prorogato con un decreto del commissario ad acta al 31 dicembre 2018 le disposizioni in merito all’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto. Si tratta nello specifico dei comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa”. Lo comunica in una nota l’assessorato alla ...

Spesa sanitaria - i dati in Italia regione per regione - : Calabria e Campania non riescono a garantire i Livelli essenziali di assistenza, e si confermano agli ultimi posti anche per Spesa pro capite e per efficienza. Tra le regioni più virtuose Veneto, ...

Calabria - Sanità; Cgil : "Basta con pantomima scontro commissario-Regione" - : Ma la Regione è inadempiente sui Livelli essenziali di assistenza, Lea,, così come opportunamente evidenziato dalla relazione della Banca d'Italia sull'economia della Calabria. Assistere pertanto ...

Tra malaSanità e speranza - l'odissea di una paziente tra gli ospedali molisani e di fuori regione : La donna ha inviato una lettera agli organi di informazione per raccontare la sua storia e ringraziare i medici Cristiana D'Ambrosio e Marco Scarci per essersi prodigati per salvarle la vita ISERNIA. ...

Sanità : martedì 31 in Regione Veneto firma per accordo su nuovo Polo Salute di Padova : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - Sarà stipulato martedì prossimo 31 luglio, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova. La convocazione, firmata d

Il silenzio assordante di Larino : in migliaia per ricordare Michele Cesaride e chiedere al Governo e alla Regione che la Sanità pubblica ... : In migliaia tra le strade di Larino per partecipare al dolore della famiglia Cesaride e per protestare contro la riorganizzazione sanitaria in Molise. A scendere in piazza tanti cittadini, oltre mille,...

Sanità : i fondi della Regione scarseggiano - gli infermieri si tagliano gli incentivi : Recuperati 16 milioni e mezzo di euro per finanziare 250 assunzioni a tempo indeterminato. L'assessore Gallera: "Alto senso di responsabilità"

Sanità - De Luca al ministro Grillo : «Su organizzazione decide Regione» : «In occasione della visita del ministro della Salute a Napoli c'è stata una propensione alla propaganda e alla demagogia insopportabile. L'organizzazione della Sanità...

Sanità : in corso dialogo tra Regione Veneto e Ministero su punti nascita : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - Con una lettera inviata oggi ai direttori generali delle Ulss 8 Berica, della Ulss 6 Euganea e della Ulss 5 Polesana, il Direttore generale della Sanità veneta, Domenico Mantoan, informa che “sono attualmente in corso dei colloqui interlocutori tra il Presidente della