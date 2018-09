Samsung anticipa Surface Andromeda? In arrivo il primo dispositivo foldable

surface-phone

(Di lunedì 10 settembre 2018) I rumor riguardanti ilda parte dinon sono ormai più una novità. L’azienda ne ha discusso già nei mesi passati, ma fino ad ora non aveva mai svelato dettagli tecnici, nè tanto meno presunte date di uscita! Ilche, stando all’ultimo rumor, dovrebbe vedere la luce nel corso del 2019, sarà uncon display, nulla di paragonabile dunque al già noto ZTE Axon M, il quale di “” aveva solo ed esclusivamente una cerniera. La testata KoreaHerald specifica inoltre che l’azienda parlerà più nel dettaglio di questonel prossimo evento in programma a San Francisco nel Novembre 2018. “We will have more to say about the phone under development by that time, probably some details about specifications” Il CEO Koh inoltre annuncia che l’azienda sta già lavorando da tempo a questo ...