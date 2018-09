Salvini querelò Buffagni (M5S) per diffamazione. Da colleghi di governo ora trattano : Tra i due sono volate parole grosse, con tanto di querela per diffamazione. Ora, però, entrambi fanno parte del governo e, in un certo modo, cercano di mettersi d'accordo per superare le vecchie incomprensioni. Stiamo parlando di Matteo Salvini e di Stefano Buffagni, vicepremier e ministro dell'Interno il primo, sottosegretario agli Affari regionali il secondo. Tra i due sono "in corso trattative" nell"ambito del processo milanese in cui il ...