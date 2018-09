Salvini è un leader mondiale Parola di Steve Bannon

Il chiarimento tra Salvini e Di Maio dopo l'attacco alla magistratura del leader leghista : Matteo Salvini, all'indomani del duro attacco ai magistrati in diretta Facebook, arriva a Cernobbio e subito si mostra più conciliante e meno barricadero. Il ministro dell'Interno, infatti, corregge il tiro e precisa: "Non c'è nessun golpe giudiziario". E assicura: "Non sono al di sopra della legge". Parole che vengono accolte con favore sia dal Guardasigilli Alfonso Bonafede ("Mi fa piacere ...

SONDAGGI POLITICI/ Fiducia e leader "forte" : Salvini trionfa con Di Maio e Renzi : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto e ultime notizie: sorpasso Lega al 32%, cala Di Maio al 28%. Crollo Forza Italia al 6,9%, le prime indicazioni post-vacanze

Il leader indipendentista britannico Farage : 'Salvini è l'anti-Macron - voi bullizzati dalla Ue' : ... all'epoca, ha terribili conseguenze non solo per l'Italia ma per le popolazioni locali che ora devono affrontare i terroristi islamici e una fortissima instabilità politica'. L'interventismo ...

Annalisa Chirico : 'Matteo Salvini sarà il leader del centrodestra e punterà su volti nuovi' : sarà selettivo nello scegliere i suoi collaboratori' e, annuncia, 'ha a disposizione una pletora di gente nuova che vuole fare politica per la prima volta'.

SONDAGGI POLITICI/ Salvini "leader più forte" di Renzi e Di Maio : 60% 'sposa' linea del Ministro Lega : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s

Salvini altri due colpi giudiziari in arrivo - la Lega teme accerchiamento per il proprio leader : Sembra non avere tregua il Ministro Salvini, altre due vicende giudiziarie spinose sembrano essere in arrivo, la Lega intanto si preoccupa Un nuovo, drammatico accerchiamento giudiziario su Matteo Salvini. È il timore che serpeggia nella Lega, rivelato dalla Stampa. Dopo l’inchiesta per sequestro di persona nel caso Diciotti, finita al Tribunale dei ministri di Palermo, il 5 settembre arriverà al sentenza del Tribunale del riesame sui 49 ...

Spike Lee critica Salvini. Il leader della Lega : 'Più soldi hanno - più sono arroganti' : Così funziona in tutto il mondo. È quello che è accaduto nella Germania nazista contro gli ebrei'. In un' altra intervista , stavolta all' Huffington Post , Spike Lee ha attaccato direttamente il ...

Il nuovo partito di Salvini e la morte del leader separatista di Donetsk : DALL'ITALIA “Se è necessario sforeremo il tetto del 3 per cento” , ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. La condizione è che “sia necessario per mettere in sicurezza il paese. Credo – ha aggiunto – che sia interesse anche dell’Europa”. Quello che è cert

Salvini - altri due capi di imputazione per il leader della LEGA ma il ministro va avanti e punta Macron : altri due capi di imputazione per Matteo Salvini, per il leader della LEGA queste sono medaglie Matteo Salvini va al contrattacco sull’inchiesta per il caso Diciotti: “Mi accusano di ricatto all’Ue, un nuovo reato? Lo rivendico. Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione” in relazione alla vicenda Diciotti, “per me sono medaglie”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno in conferenza ...

Salvini-Orban : ecco il patto segreto. Cosa si sono detti. Vertice tra i due leader con proteste in piazza : Nel giorno in cui Milano è scesa in piazza e ha manifestato tutto il suo dissenso per questa iniziativa, Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban si sono incontrati per suggellare un vero e proprio “asse sovranista”. I principi sono quelli della destra antica e moderna: chiudere le frontiere, creare in Europa una alleanza per mettere all’angolo socialisti e democratici, cambiare l’Ue nel nome della ...

Salvini-ORBAN - INCONTRO A MILANO/ Ultime notizie : leader Lega molla l'Europa e porta l'Italia verso Visegrad? : SALVINI-ORBAN, INCONTRO a MILANO: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?

Salvini ringrazia il tentato golpe Da leader a eroe nazionale : L’attacco ad orologeria che sta interessando il Ministro dell’Interno non avrà l’esito sperato. Tutt’altro. I tentati golpe non faranno altro che rafforzare Salvini e il gradimento degli italiani Segui su affaritaliani.it

LeU : “Salvini va contro la Costituzione - non può essere sia ministro sia leader della Lega” : Liberi e Uguali ha presentato un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza sul doppio ruolo di Matteo Salvini, che sarebbe incompatibile con la Costituzione: "E' leader di un movimento che ha la separazione dell'Italia nel suo Statuto. Oggi, poi, trasferisce il suo disegno di secessione in chiave europea".Continua a leggere