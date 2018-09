Salvini e Toninelli primi due ospiti di Bruno Vespa che torna da martedì 11 su Rai1 con 'Porta a porta' : ... il programma, rileva Vespa, 'offre la continuità di un'informazione puntuale e corretta sui grandi temi di attualità: dalla politica all'economia, dai grandi fatti di cronaca al costume in ...

Matteo Renzi insulta definendo Salvini “Ladro” e Toninelli un “Bugiardo” : Matteo Renzi la spara pesante su Salvini e Toninelli, definedo il governo “Ladro e Bugiardo” “Abbiamo un governo di ladri, perché la Lega ha rubato soldi degli italiani, e di bugiardi, perché il ministro Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani”. È questo il duro attacco di Matteo Renzi nei confronti dell’esecutivo formato proprio da Carroccio e Movimento 5 Stelle. L’ex primo ministro, intervenuto durante una trasmissione ...

DICIOTTI - LEGA TEME "ACCERCHIAMENTO" GIUDIZIARIO SU Salvini/ Guardia Costiera : Toninelli - "L'ammiraglio resta" : Matteo SALVINI indagato sul caso DICIOTTI: rischia 30 anni di carcere, si aggiunge sequestro di coartazione. Tutti i dubbi dei pm di Palermo sulle indagini di Patronaggio(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Ponte Morandi - Giovanni Toti smonta il governo di Salvini e Di Maio : 'Toninelli - ti svelo un segreto...' : Incassato il progetto per il nuovo Ponte di Genova, dopo il tragico crollo del 14 agosto, il presidente della Regione Giovanni Toti deve vedersela con il governo, in netto contrasto con le sue ...

Migranti - vertice Ue : niente intesa a Bruxelles/ Ultime notizie Toninelli - con Salvini "no lezioni all'Italia : Migranti, vertice UE: fumata nera su ricollocazione. Ultime notizie Bruxelles, il premier Giuseppe Conte: "Ipocriti, Italia trarrà le sue conseguenze"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:02:00 GMT)

Toninelli si allinea a Salvini : "Sbarco Diciotti? Giusto aspettare l'Ue" : La nave Diciotti è ancora lì, ferma al porto di Catania con 177 migranti a bordo. La loro sorte è nelle mani dell"Europa, che deve rispondere alle sollecitazioni del governo italiano che chiede di suddividere gli immigrati tra tutti i Paesi membri.Per ora l"Ue non si è pronunciata ufficialmente. E così Salvini è tornato all"attacco, ricordando ai colleghi delle varie cancellerie Ue che i migranti sbarcati a Pozzallo a Luglio (e che le capitali ...

STATALIZZARE AUTOSTRADE - GIORGETTI ‘FRENA’ Salvini-TONINELLI/ Lega - “vignetta al posto dei pedaggi” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca concessioni AUTOSTRADE dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:25:00 GMT)