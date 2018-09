Salvini e Buffagni provano a fare la pace in tribunale? Cosa era successo : “Tutto mi si può dire ma non che sono un mafioso”. Matteo Salvini il 22 gennaio scorso al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, davanti all’aula del processo nato da una sua querela per diffamazione contro l’allora consigliere regionale dei 5 Stelle Stefano Buffagni. “La Lombardia – aveva scritto il grillino in un post di Facebook datato 20 giugno 2016 – è una ...

