Salvini dice che non ci sono fondi della Lega all' estero | ' non c' è una lira'

Salvini : ‘Andai da Trump perché dicevano fosse evasore e pervertito’. Mentana scherza : ‘Non avevi bisogno di andare così lontano’ : “perché hai sentito il bisogno di andare da Trump?” ha chiesto il direttore del Tg LA7, Enrico Mentana, al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un’intervista nella sede della Fondazione Don Gino Rigoldi a Milano. “Ero curioso: dicevano tutti fosse un pervertito, evasore fiscale, omofobo, islamofobo” ha iniziato a rispondere il leader della Lega, quando Mentana lo ha interrotto: “Non avevi ...

“Lo dice la Legge Salvini” - la truffa per sottrarre soldi e gioielli agli anziani : I membri del gruppo di truffatori si fingevano direttori di banca per raggirare anziani citando una finta normativa Salvini e facendosi consegnare soldi e gioielli in possesso dei malcapitati. Avrebbero messo a segno almeno una cinquantina di truffe spostandosi tra Piemonte, Liguria e Lombardia.Continua a Leggere

Rom si fingono direttori di banca e derubano gli anziani : 'Lo dice la legge Salvini' : Si sono finti direttori di banca e, citando una fantomatica legge Salvini , hanno convinto un'anziana a consegnare loro denaro, gioielli e bancomat, con tanto di pin. Tre sinti - Armandino e Irma Cena,...

Salvini - nello scontro con la magistratura riemerge il peggio del ForzaLega. E il M5S che dice? : “Grattate il russo e troverete il cosacco” sentenziò lo scrittore settecentesco Charles Joseph de Ligne. Un po’ allo stesso modo si potrebbe commentare: “raschiate il ministro Salvini e troverete ForzaLega”; ossia il peggio della Seconda Repubblica, che qualche ingenuo ridanciano dava ormai per morta. Il mix di rissosità bullesca bossiana e vittimismo impudente berlusconiano. Per cui si è fatto il pieno di consensi della parte di Paese ormai ...

Migranti - il Decreto Sicurezza di Salvini è quasi pronto : ecco cosa dice : In dirittura di arrivo il ‘Decreto Sicurezza’ più volte annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non è ufficiale, la versione definitiva potrebbe esser presentata già nei prossimi giorni, con eventuali limature. Adnkronos ha anticipato i contenuti e la traccia del nuovo Decreto studiato dal Viminale. Il provvedimento, come si legge nella relazione rivelata dall’Adnkronos, abroga di “l’istituto del ...

Salvini : “Dl Anticorruzione? Giusto ma va cambiato. Non possiamo mettere italiani alla mercé del primo giudice che passa” : “Qualcuno non si rassegna al fatto che Salvini sia al governo”. Questo qualcuno sono i giudici, che fanno “processi politici” alla Lega e non possono “intercettare o pedinare o indagare” 60 milioni di italiani. Motivo per il quale il decreto anticorruzione varato giovedì dal Consiglio dei ministri, pur essendo “un segnale importante“, va rivisto. Parla così Matteo Salvini, ministro ...

'Temete l'ira dei giusti' - dice Salvini dopo l'ordinanza sui fondi della Lega. E ora? : 'Non sarà una sentenza ingiusta a fermare l'azione politica di un partito', scandisce Giorgia Meloni. Il premier Conte assicura: 'Nessuna ripercussione sul governo'. Detto questo, pur non entrando ...

"Temete l'ira dei giusti" - dice Salvini dopo l'ordinanza sui fondi della Lega. E ora? : "Temete l'ira dei giusti". Matteo Salvini è lapidario e non lascia spazio a ripensamenti: "Io non mollo", garantisce sui social, a cui affida le sue prime parole dopo la conferma del sequestro dei beni della Lega. "Lavoro per la sicurezza degli Italiani e mi indagano per sequestro di persona (30 anni di carcere), lavoro per cambiare l'Italia e l'Europa e mi bloccano tutti i conti correnti, per ...

Pensioni quota 100 - news 6/9 : Salvini dice no ai paletti INPS : I costi per le Pensioni con quota 100 restano la grande incognita del momento, o perlomeno, non si capisce chi ha ragione tra INPS e Salvini. Il provvedimento potrebbe costare dal 2019, oltre 14 miliardi per arrivare a quasi 20 miliardi, nel 2021. Questo è quanto dice l’INPS. Ma Salvini è di parere diverso. Si […] L'articolo Pensioni quota 100, news 6/9: Salvini dice no ai paletti INPS proviene da Scuolainforma.

La sindaca Raggi dice che la nuova direttiva Salvini è allo studio : Roma, 5 set., askanews, - 'Abbiamo attuato uno studio di questa nuova direttiva che proseguirà nelle prossime settimane, Sicuramente ci sarà un coinvolgimento attivo della Regione'. Lo ha detto la ...

SESTO SAN GIOVANNI - SGOMBERO COLLETTIVO ‘ALDO DICE 26X1’/ Milano - occupata Torre Ligresti ‘contro’ Salvini : Milano, attivisti di Aldo DICE 26x1 occupano Torre Ligresti. Ultime notizie, ieri lo sfratto da SESTO San GIOVANNI, oggi la nuova provocazione: il loro obiettivo è recuperare(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Manovra - Salvini contro agenzie rating : se altri sforano 3% nessuno dice nulla : Di Maio su reddito di cittadinanza: 'A regime può portare a 1 punto di pil in più'; ma Salvini, pur lanciando una frecciata alle agenzie di rating, usa toni più morbidi per rassicurare l'Unione ...