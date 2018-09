Salvini da Mentana Rispetto giudici | ma qualcuno è politicizzato

Salvini : ‘Andai da Trump perché dicevano fosse evasore e pervertito’. Mentana scherza : ‘Non avevi bisogno di andare così lontano’ : “perché hai sentito il bisogno di andare da Trump?” ha chiesto il direttore del Tg LA7, Enrico Mentana, al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un’intervista nella sede della Fondazione Don Gino Rigoldi a Milano. “Ero curioso: dicevano tutti fosse un pervertito, evasore fiscale, omofobo, islamofobo” ha iniziato a rispondere il leader della Lega, quando Mentana lo ha interrotto: “Non avevi ...

Incontro tra Mentana - Salvini e don Rigoldi La diretta L’Onu : razzismo in Italia - invieremo un team : Nell’ambito dell’evento organizzato dalla Fondazione Don Gino Rigoldi «Change. Gli Italiani sono in rivolta?»

Enrico Mentana intervista Matteo Salvini La diretta : Nell’ambito dell’evento organizzato dalla Fondazione Don Gino Rigoldi «Change. Gli italiani sono in rivolta?»

La stoccata di Mentana ai grillini : "Salvini ha un progetto - voi no" : ... ' No ai migranti , Soros emblema del cosmopolitismo affaristico e favorevole alla 'invasione', no agli eurocrati, no al liberalismo, no al multiculturalismo, sì alla politica securitaria, ai confini ...

Enrico Mentana - la verità che umilia i grillini : 'Salvini ha un progetto internazionale - voi no' : ... no agli eurocrati, no al liberalisimo, no al multiculturalismo, sì alla politica securitaria, ai confini come limiti della patria, ai valori cristiani contrapposti a quelli liberali'.

Treviso - bomba esplode davanti sede Lega Salvini/ Ultime notizie : Mentana - "bruttissimo campanello d'allarme" : Treviso, esplosione bomba nella sede della Lega: secondo ordigno disinnescato a Villorba. Arriva la rivendicazione da parte di un presunto gruppo anarchico, giallo sulla data.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:18:00 GMT)

Mentana a Salvini e Di Maio 'Basta negare il clima razzista nascondendo la testa sotto la sabbia' : 'L'opposizione è imbambolata, ma l'informazione no. Gli episodi di razzismo si accumulano. Non potete negare'. È un'esortazione dai toni duri quella che Enrico Mentana, direttore del TgLa7, rivolge ...

Mentana bacchetta Saviano "Salvini? Non lo chiamerei ministro Malativa" : Se dissenti e discuti nel merito sei nel campo della politica. Se consideri un politico ontologicamente avversario sei sul terreno della demonizzazione '. Anche perché, spiega Mentana , sulla ...

"Arrestato un RICHIEDENTE ASILO" : il post di Salvini fa infuriare Mentana : Botta e risposta su Facebook tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il direttore del Tg di La 7 Enrico Mentana. Il casus belli, manco a dirlo, è di il tema dei migranti e nello specifico un caso...

Mentana critica Salvini : Così però, ministro - nota il giornalista -, si finisce col criminalizzare anche chi è tutelato da convenzioni di cui il mondo si è dotato dopo gli orrori di guerre mondiali e dittature sanguinose. ...

Lega e M5s - il sondaggio clamoroso di Enrico Mentana : Salvini e Di Maio - plebiscito bulgaro : Italia? No, Bulgaria. Lega e M5s continuano la loro irresistibile ascesa nei sondaggi a 4 mesi dalle elezioni e a un mese e mezzo dalla nascita del governo. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per il ...

Mentana attacca Salvini sulla vicenda della Diciotti : "Le manette non dovrebbero essere evocate da chi ha ruoli istituzionali" : "Lo stato di diritto non è uno stato d'animo". Usa queste parole, su Facebook, Enrico Mentana per commentare la vicenda della nave Diciotti e le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Le manette, il buttar via la chiave, di fronte a fatti specifici in pieno svolgimento, non dovrebbero mai essere evocati dai politici, di governo o di opposizione, e a maggior ragione da chi ricopre ruoli istituzionali", scrive il direttore ...

Mentana contro Salvini : "Non si agitano le manette" : La vicenda della Vos Thalassa e dello sbarco dalla Diciotti dei 67 migranti salvati in mare ha acceso il dibattito politico. E...