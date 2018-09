Salvini appeso a testa in giù | murales choc a Torino Ultime notizie | “Che squallore

Salvini ritratto appeso a testa in giù a Torino - lui : “Che squallore - quanto odio” : «Salvini a testa in giù in centro a Torino. Che squallore. quanto odio. Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero?» Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, postando la foto di un murales con un uomo somigliante al leader del Carroccio appeso a testa in giù apparso in piazzale Valdo Fusi....

