Sagra dell' uva | il 15 e 16 settembre

La Sagra della Val d'Arbia a Buonconvento - Date 2018 : ... gastronomia e un'infinità di spettacoli a misura di ogni generazione. Vecchie tradizioni , intramontabili sapori , musica e tanto divertimento sono i temi portanti di una kermesse popolare ...

La Sagra della patata di Oreno compie 50 anni : il programma del primo weekend : Sabato e domenica è il primo dei due fine settimana in cui si svolge la Sagra, un'occasione per immergersi nel clima di festa del borgo, girare tra le bancarelle, seguire mostre e spettacoli e ...

Loano - a Verzi torna la tradizionale Sagra dell'Otto : Da giovedì 6 a sabato 8 settembre nella frazione di Verzi a Loano si svolgerà l'attesissima "Sagra dell'Otto" promossa dall'associazione Verzi Group con il patrocinio dell'assessorato a turismo, ...

Loano - a Verzi torna la tradizionale Sagra dell'Otto : ... cultura e sport del Comune di Loano. La Sagra, organizzata in occasione festa patronale dedicata alla Natività di Maria Vergine, si svolgerà nel giardino delle vecchie scuole elementari. Gli stand ...

Sagra della gioventù : 4 giorni tra sport - musica e cibo : Sul palco tanti ospiti speciali Sul palco all'aperto si alterneranno spettacoli, incontri, esibizioni sportive: musica dal vivo con Moonsuite, Latigre, Blunted, Simpaty Band, Greenmount Project, Mark ...

A due anni dal terremoto - la Sagra dell'amatriciana torna nella sua casa : torna venerdì ad Amatrice, luogo simbolo del sisma del 2016 e ancora con le macerie nel centro storico, la celebre manifestazione che, causa emergenza, aveva traslocato altrove. Il sindaco Filippo Palombini: "Ogni passo che facciamo è un passo verso il futuro".

Marino - la Sagra dell'Uva diventa a numero chiuso : per la prima volta in 94 anni si pagherà il biglietto : Un ticket da 5 euro a persona per garantire maggior sicurezza alla Sagra dell'Uva di Marino. Il biglietto, solo per i non residenti, è limitato agli adulti e alla sola giornata di domenica 7 ottobre, ...

Sagra della Nocciola verso il gran finale. Eventi e spettacoli fino ai carri allegorici in notturna : Dopo il successo del primo weekend, con lo spettacolo di cabaret di Biagio Izzo, il concerto dei Modà e la sfilata di carri allegorici che la scorsa domenica ha animato il centro storico di Caprarola, ...

Tutto pronto per l Edizione della Sagra del Pecorino di Filiano DOP : A seguire, due spettacoli da non perdere. In Piazza Autonomia l'esibizione di Tribù Lucane con il Maestro Graziano Accinni, chitarrista, compositore e arrangiatore che vanta collaborazioni con Mango, ...

25esima Sagra della Patata - le novità di quest'anno : Tutte le sere saranno poi allietate da un'area liscio con spettacoli e concerti live, mentre il palco principale vedrà una serie di spettacoli ed animazioni tra cui la più importante è, senza dubbio, ...

La rinomata Sagra dell'Anatra val bene un viaggio ad Angone : La Sagra, tra l'altro, si svolge interamente al coperto, e gli spettacoli si tengono in una nuova struttura dedicata. Ogni sera va in scena un ricco programma musicale che attraversa generi e ...

La Sagra della nocciola stupisce con grandi serate a tema : Questa sera, mercoledì 22 , alle 18, si terrà l'inaugurazione del nuovo campo da tennis vicino allo sferisterio comunale e la presentazione del libro Il mio sport di Lalo Bruna. Alle 21, andrà in ...

Sagra di Sant'Agostino o Festa dell'anara a Villafontana : Tutte le sere saranno in funzione stand gastronomici e spettacoli musicali. Sabato 25 Agosto con Musica Wiva, Domenica 26 Agosto con I Valentinos, Lunedì 27 Agosto con Orchidea Blu, Martedì 28 Agosto ...

Belforte : al via la Sagra delle Trofie al pesto : Il menù è realizzato dalle cuoche della Pro Loco di Belforte Monferrato, mentre è prevista un'area spettacoli con musica dal vivo, concerti e lo spazio dedicato alle bancarelle e alla lotteria. A tal ...