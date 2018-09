Ryanair | sciopero europeo degli assistenti di volo il 28 settembre | a rischio anche i

Ryanair - 28 settembre sciopero in Belgio : Il prossimo 28 settembre gli assistenti di volo di Ryanair incroceranno le braccia in Belgio. Lo ha annunciato il sindacato belga CNE, minacciando che sarà il più grande sciopero che la compagnia ...

SCIOPERO Ryanair : VOLI A RISCHIO ANCHE IN ITALIA/ Ultime notizie : "Gravi disagi per i lavoratori" : RYANAIR, nuovo SCIOPERO e referendum a settembre: VOLI a RISCHIO ANCHE in ITALIA.

Ryanair - nuovo sciopero in vista : nuovo sciopero in Europa di tutto il personale di Ryanair entro fine settembre. Lo hanno annunciato ieri Filt Cgil e Uiltrasporti dopo aver riunito a Roma i sindacati europei provenienti da Belgio, ...

Nuovo sciopero Ryanair a fine settembre - aerei fermi anche in Italia - : Mobilitazione annunciata per fine mese. Agitazioni in Germania, Irlanda, Olanda, Belgio, Portogallo e Spagna. Nel nostro Paese incroceranno le braccia anche i piloti. I sindacati indicono referendum ...

Ryanair - sciopero e referendum tra i piloti italiani : sciopero a livello europeo degli assistenti di volo di Ryanair nell'ultima settimana di settembre. Lo annunciano unitariamente Filt Cgil e Uiltrasporti che oggi hanno riunito a Roma i sindacati ...

Ryanair - in Italia il primo contratto collettivo dei piloti/ Ma Cgil e Uil proclamano uno sciopero : Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:57:00 GMT)

Ryanair - il nuovo contratto non convince il sindacati : "Nuovo sciopero" : Pensioni, Tfr e tasse: il primo contratto Collettivo di Lavoro per i Piloti dipendenti della società Ryanair è...

Piloti Ryanair in sciopero in 5 Paesi - cancellati 400 voli in Europa | : Migliori condizioni contrattuali e retribuzioni più alte. Queste le ragioni della mobilitazione di 24 ore in Irlanda, Svezia, Belgio, Olanda e Germania. La compagnia: 85% dei voli è regolare, così si ...

