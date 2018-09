Rossi | lotta impari contro le difficoltà tecniche Yamaha

Rossi : 'Non sarà facile lottare per il podio' : Roma, 8 set., askanews, - Valentino Rossi non è contento per la qualifica che lo costringerà al via dalla terza fila a Misano: 'È incredibile, ho fatto settimo e siamo a meno di un decimo dal secondo ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano : “Lottare per il podio? Mi mancano un paio di decimi. Difficile partire settimo” : Valentino Rossi non è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il Dottore non è riuscito ad andare oltre il settimo posto anche se il suo distacco da Miller e Vinales che occupano la prima fila è contenuto in appena due decimi. Il centauro di Tavullia sembra comunque essere ottimista in vista della gara di domani dove proverà sicuramente a lottare per ...

LlVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : qualifiche in DIRETTA. Lotta per la pole position - Valentino Rossi e Dovizioso sfidano Marquez : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Northamptonshire il Circus delle due ruote vuol regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito e ai tifosi davanti alla tv. Nella classe MotoGP Marc Marquez si presenta con i crismi del dominatore. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, arriva all’appuntamento britannico con ...

MotoGP - Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso a caccia della pole tra le buche. Valentino Rossi vuol inserirsi nella lotta : Oggi è il giorno del time-attack sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna), dodicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Northamptonshire i centauri più veloci del mondo andranno a caccia della pole position per garantirsi una posizione privilegiata al via della gara di domani. Andrea Dovizioso è tra i candidati. Il forlivese, in sella alla Ducati, ha saputo andar forte in tutte le condizioni: in configurazione da qualifica ...

MotoGP - la furia di Valentino Rossi e il flop Yamaha : il Dottore poteva lottare per il Mondiale con un’altra moto? E il futuro… : Il malumore di Valentino Rossi è ormai ai massimi livelli, il Dottore non riesce più a sopportare la condizione in cui versa la sua Yamaha, i limiti tecnici del mezzo stanno notevolmente limitando la stagione del centauro di Tavullia che attualmente si trova al secondo posto in classifica generale notevolmente distaccato da Marc Marquez. Il 39enne sta guidando una moto lontana anni luce dai vertici, con la sua proverbiale classe riesce a ...

Valentino Rossi - GP Austria 2018 : “Fatto il massimo - al momento non possiamo lottare per il podio” : Valentino Rossi (Yamaha) ha vissuto una delle gare più strane della sua lunga e gloriosa carriera in questo Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Scattato dalla 14esima casella della griglia dopo una qualifica che, sportivamente parlando, si potrebbe definire drammatica, riesce ad issare la sua M1 fino ad una sesta posizione che, visto l’attuale valore della moto nipponica, è quasi come una mezza vittoria. Per un nove volte ...

Valentino Rossi - GP Austria 2018 : “Non è la pista preferita - sempre fatto fatica. Obiettivo lottare per il podio” : Valentino Rossi è pronto per affrontare il GP di Austria 2018 che si disputerà nel weekend ma il Dottore, dopo il quarto posto strappato a Brno, non è molto fiducioso per l’appuntamento sul tracciato del Red Bull Ring. La pista non sembra infatti congeniale alle caratteristiche della sua Yamaha e il centauro di Tavullia teme di non potere lottare per un traguardo di lusso. Lo stesso team director Massimo Meregalli ha dichiarato che ...