Romano Fenati story | gioie e dolori della carriera

MotoGp - Romano Fenati perde la testa a tre giri dalla fine : Il giovane pilota di Moto 2 [VIDEO] Romano Fenati, durante la gara a Misano, dopo aver portato la propria Kalex in parallelo alla moto dell'avversario e avergli lanciato uno sguardo eloquente, ha pinzato il freno della moto di Stefano Manzi cercando di metterlo fuori gioco. Una manovra pericolosa L'incredibile gesto è stato l'epilogo di alcune scaramucce tra cui vari sorpassi e un contatto, che si erano verificati in precedenza tra i due, ma ...

Romano Fenati - Guido Meda definitivo : 'Ha un problema di nervi - giustizia sommaria' : L''incidente' tra Romano Fenati e Stefano Manzi ? Oltre i limiti della rabbia e della dissennatezza. Guido Meda , il commentatore ufficiale della MotogGp su SkySport , commenta il folle gesto di ...

Romano Fenati distrutto dopo l'orrore a Misano : 'Non sono un uomo. Adesso...' : 'Ora avrò tempo per riflettere e per schiarirmi le idee'. Conclude così il lungo messaggio di scuse su Facebook, Romano Fenati . Il pilota di Moto 2 ha voluto chiarire sul social network il suo ...

Chi è Romano Fenati - il «cinghialotto» della Moto2 che ha perso la testa : Michael SchumacherMax BiaggiZinedine ZidaneFrancesco TottiMike TysonEric CantonaPhilippe MexesL'InterUna follia in mondovisione, senza precedenti nella storia del motociclismo. Romano Fenati ha perso la testa e, durante la gara di Moto2 a Misano il 9 settembre, ha allungato il braccio per tirare la leva del freno di un suo avversario, Stefano Manzi. Un gesto di una pericolosità estrema, considerato che entrambe le moto – affiancate – ...

Romano Fenati - SCUSE A MANZI : “NON VOLEVO AMMAZZARTI”/ Video Moto2 Misano - Fmi non perdona : “Punizione blanda” : “FENATI ha provato ad ammazzarmi”. MANZI non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:09:00 GMT)

Romano Fenati - licenziato dopo Misano "Scusate non sono stata uomo" : In un post su Facebook ha scritto: ' Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho ...

Romano Fenati - bandiera nera in Moto 2 : 'Non sono stato un uomo - chiedo scusa a tutti' : È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono così, chi mi conosce bene lo sa! Nella mia carriera, sono sempre stato un pilota corretto. L'anno scorso sono stato uno dei ...

Romano Fenati cacciato - ora chiede scusa : «Non sono stato un uomo» : ... il motociclista che ha tirato il freno all'avversario durante il Moto GP di San Marino, dopo essere stato licenziato dal suo team chiede scusa per quanto ha fatto: 'Chiedo scusa a tutto il mondo ...

Romano Fenati a Manzi : “Non volevo ammazzarti”/ Video Moto2 Misano - lettera di scuse : “Non sono stato un uomo” : “Fenati ha provato ad ammazzarmi”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Romano Fenati arrivano le scuse social : 'Non sono stato un uomo' : "Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo! Un uomo ...

Moto2 - Romano Fenati si scusa : “Il mio gesto è inqualificabile - non sono stato un uomo!” : A 24 ore dalla gara di Misano, valida per il Mondiale 2018 di Moto2, Romano Fenati si “cosparge” il capo di cenere e ammette le proprie responsabilità dopo il suo bruttissimo gesto a danno di Stefano Manzi. La pinzata sul freno della moto del rivale, ad oltre 200 km/h, da parte del 22enne ascolano ha avuto, come logico, delle reazioni molto forti dal mondo sportivo e le conseguenze sono state importanti: bandiera nera, squalifica di ...

Romano Fenati - la Marinelli Snipers Team rescinde il contratto : 'Inqualificabile - ci scusiamo per lui' : Il giorno dopo l'idizia criminale del pilota Romano Fenati sul circuito di Misano, la Marinelli Snipers Team ha deciso di rescindere il contratto per 'il suo comportamento antisportivo, ...

Moto2 - Romano Fenati si scusa : “Il mio gesto inqualificabile - non sono stato un uomo!” : A 24 ore dalla gara di Misano, valida per il Mondiale 2018 di Moto2, Romano Fenati si “cosparge” il capo di cenere e ammette le proprie responsabilità dopo il suo bruttissimo gesto a danno di Stefano Manzi. La pinzata sul freno della moto del rivale, ad oltre 200 km/h, da parte del 22enne ascolano ha avuto, come logico, delle reazioni molto forti dal mondo sportivo e le conseguenze sono state importanti: bandiera nera, squalifica di ...

Snipers rescinde il contratto con il pilota Romano Fenati : "Comportamento inqualificabile" : "Un comportamento inqualificabile". Usa queste parole il Marinelli Snipers team per commentare il gesto di Romano Fenati e comunicare la rescissione del contratto tra la società e il pilota di Moto 2 che ieri, 9 settembre, durante una gara ha affiancato l'avversario Stefano Manzi e, mentre i mezzi sfrecciavano a 250km/h, ha messo una mano sul freno della moto del suo rivale.La condotta del pilota ascolano, spiegano dal team, è ...