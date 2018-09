Romano Fenati a Manzi | “Non volevo ammazzarti” Video Moto2 Misano | lettera di scuse

Romano Fenati cacciato - ora chiede scusa : «Non sono stato un uomo» : ... il motociclista che ha tirato il freno all'avversario durante il Moto GP di San Marino, dopo essere stato licenziato dal suo team chiede scusa per quanto ha fatto: 'Chiedo scusa a tutto il mondo ...

Moto2 - Romano Fenati si scusa : “Il mio gesto è inqualificabile - non sono stato un uomo!” : A 24 ore dalla gara di Misano, valida per il Mondiale 2018 di Moto2, Romano Fenati si “cosparge” il capo di cenere e ammette le proprie responsabilità dopo il suo bruttissimo gesto a danno di Stefano Manzi. La pinzata sul freno della moto del rivale, ad oltre 200 km/h, da parte del 22enne ascolano ha avuto, come logico, delle reazioni molto forti dal mondo sportivo e le conseguenze sono state importanti: bandiera nera, squalifica di ...

Snipers rescinde il contratto con il pilota Romano Fenati : "Comportamento inqualificabile" : "Un comportamento inqualificabile". Usa queste parole il Marinelli Snipers team per commentare il gesto di Romano Fenati e comunicare la rescissione del contratto tra la società e il pilota di Moto 2 che ieri, 9 settembre, durante una gara ha affiancato l'avversario Stefano Manzi e, mentre i mezzi sfrecciavano a 250km/h, ha messo una mano sul freno della moto del suo rivale.La condotta del pilota ascolano, spiegano dal team, è ...

Moto2 : minacce di morte a Romano Fenati dopo l’episodio di Misano. A denunciarlo è la mamma del pilota : Romano Fenati contro tutti? Parrebbe proprio di sì. Il Circus del Motomondiale è fortemente contrariato per il folle gesto del pilota ascolano nel corso del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. La pinzata volontaria del centauro a danno di Stefano Manzi, con cui era venuto a contatto precedentemente, ha portato a delle conseguenze pesanti: la bandiera nera, la squalifica per due GP e la rescissione del contratto voluta dal ...

Vittorie e litigate : chi è Romano Fenati - talento ribelle delle moto - : Il pilota marchigiano ha esordito in moto3 nel 2012. Poi l'esperienza nello SKY RT, voluto da Valentino Rossi, conclusa presto a causa di alcune divergenze. Ora, dopo aver tirato il freno in corsa al ...

Moto2 : il Team Snipers rescinde il contratto con Romano Fenati. Il futuro del pilota italiano compromesso : La condotta sconsiderata di Romano Fenati nel corso del GP di Misano 2018, 13esima prova del Mondiale 2018 di Moto2, ha avuto reazioni molto forti tra gli addetti ai lavori e il mondo degli appassionati. La pinzata volontaria sul freno della moto di Stefano Manzi a oltre 200 km/h, dopo che i due erano venuti a contatto poco prima, è un gesto costato la bandiera nera e la squalifica di due gare al pilota ascolano ma secondo molti quanto deciso ...

Mamma Fenati : 'Romano ha sbagliato - ma le minacce di morte...' : Tutto il Motomondiale critica il folle gesto di Romano Fenati in Moto2, la mano sul freno della moto di Manzi. L'unica che lo difende sulle colonne del Resto del Carlino è la Mamma, Sabrina Fenati. '...