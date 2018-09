Roma | Walter Sabatini ricoverato in terapia intensiva | problemi respiratori

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 settembre 2018), ex direttore sportivo di Lazio,e Inter e attuale dirigente della Sampdoria, èda alcune ore all’ospedale Sant’Eugenio di. La causa sarebbe una crisia, di cui il dirigente umbro, accanito fumatore, aveva già sofferto in passato. Sembra che la fase acuta della crisi sia già stata superata. Dopo aver risolto il contratto con l’Inter di Suning, da pochi mesi lavora come ds per la Sampdoria di Massimo Ferrero, continuando però ad abitare a. L'articoloinproviene da Il Fatto Quotidiano.