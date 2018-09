Roma | slitta il prolungamento dell' orario Ztl | in vigore nel 2019

Il derby Roma Lazio fa slittare la manifestazione del Pd dal 29 al 30 settembre : La manifestazione del Pd "Per l'Italia che non ha paura", inizialmente fissata per il 29 settembre, è stata spostata il giorno successivo, 30 settembre. L'appuntamento è confermato a Roma alle 14 a piazza del Popolo. Lo si legge in una anticipazione del documento per la manifestazione.La decisione è stata presa per evitare la concomitanza con il derby Roma-Lazio previsto sabato pomeriggio nella Capitale."Scendiamo in piazza ...