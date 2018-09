Roma nei guai | infortunio per Pastore | ecco le condizioni

Roma : due ragazzi si perdono nei boschi di Monte Gennaro - ritrovati : Due ragazzi, di 24 e 19 anni, si sono persi ieri pomeriggio durante una passeggiata nei boschi di Monte Gennaro, a Marcellina, vicino Roma. Durante l’escursione i due giovani hanno perso il sentiero e hanno contattato il 112: sul posto i carabinieri della stazione di Marcellina e il Soccorso alpino. I due ragazzi sono stati ritrovati dopo circa 3 ore in buone condizioni di salute. L'articolo Roma: due ragazzi si perdono nei boschi di Monte ...

Amori e tormenti nei nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 - tra Romanticismo e “cose brutte e sanguinose” : I nuovi episodi di Grey's Anatomy 15, in onda su ABC negli Stati Uniti dal 27 settembre prossimo, saranno improntanti al racconto dei sentimenti oltre che, come ovvio, dei casi medici che animeranno il Grey Sloan Memorial Hospital. Quella che è stata preannunciata come la "stagione dell'amore" per il medical drama di Shonda Rhimes vedrà la protagonista Meredith Grey ritrovare finalmente la felicità con un uomo dopo aver superato il lutto per ...

Roma - Schick : "Ho più fiducia nei miei mezzi" : Ai microfoni di AS Roma Match Program, il ceco esprime ottimismo verso la stagione appena iniziata e sfida il Milan: ''In quello stadio ho già segnato''

Alta tensione Roma-Bruxelles : "Italia paghi contributi nei tempi stabiliti" : Sempre più tirate le relazioni diplomatiche fra il governo italiano e la Commissione europea , a causa della mancata soluzione della questione migranti e delle minacce lanciate nei giorni scorsi dal ...

Roma. Procedono lavori illuminazione nei sottovia : Nell’ambito del programma di efficientamento energetico di Roma Capitale sono in corso, e si concluderanno entro la fine di agosto,

Roma. Scuola manovre salvavita nei bambini : aperte iscrizioni al corso : Un pomeriggio dedicato a conoscere le tecniche per effettuare manovre di disostruzione delle vie aeree nei lattanti e nei bambini,

Dopo Milano anche Roma - lo strano caso delle auto scomparse nei parcheggi low cost : Un problema al 'server' di un parcheggio di Somma Lombardo ha fatto saltare per parecchie ore le riconsegne delle auto, ma soprattutto ha scoperchiato un mondo sconosciuto, in cui le vetture non sono ...

Roma - un rimandato su 4 nei licei - ma mancano i prof per i recuperi : Matematica, Greco e Latino ma anche Italiano, Storia dell'Arte, Economia, Inglese e Francese. Altro che vacanze all'insegna della spensieratezza, per uno studente liceale su quattro l'estate è passata ...

Brasile - Romario nei guai : troppi debiti - ipotecata la sua casa di Rio de Janeiro : Tre mesi fa, il ministero delle Finanze ha aperto un'inchiesta per presunto riciclaggio di denaro contro l'ex campione del mondo e la stessa Zoraide de Souza Farias. Inoltre, il procuratore generale ...

Mercato Roma - Monchi segue Iago Maidana difensore dell'Atletico Mineiro : Cresciuto nel Criciuma Iago Maidana , seguito anche dal Sassuolo , è stato vice campione del mondo Under 20 con il Brasile. .

Roma. Nuova illuminazione a led nei sottovia di viale Oxford e in via Tor Vergata : Sono stati realizzati nuovi impianti di illuminazione a led nei sottovia veicolari di viale Oxford e via di Tor Vergata.

Rapine e pestaggi nei pressi di Roma Termini - fermati 2 uomini : Rapine e pestaggi nei pressi di Roma Termini, fermati 2 uomini Due episodi nell'arco di tre giorni con lo stesso modus operandi: i banditi attendevano le vittime all'esterno di un fast food in via Giolitti, nei dintorni della stazione, e poi le aggredivano per rapinarle. Si cerca un terzo complice Parole ...

Rapine e pestaggi nei pressi di Roma Termini - fermati 2 uomini - : Due episodi nell'arco di tre giorni con lo stesso modus operandi: i banditi attendevano le vittime all'esterno di un fast food in via Giolitti, nei dintorni della stazione, e poi le aggredivano per ...

Nuoto : Alessandro Miressi abbatte il muro dei 48? nei 100 sl. L’azzurro realizza il primato italiano a Roma : Gli Europei di Nuoto 2018 sono terminati con il record di medaglie per l’Italia, ma gli azzurri continuano a volare in un’altra vasca. Nel corso del Campionato italiano di Categoria, Alessandro Miressi ha stabilito il nuovo primato italiano dei 100 stile libero. Il classe ’98 piemontese, reduce da una rassegna continentale trionfale (suggellata dall’oro nella gara regina), oggi nella vasca Romana ha voluto dare un saggio ...